Україні не можна погоджуватися на переговори зараз: у Раді назвали категоричну причину
Україні не можна погоджуватися на переговори зараз: у Раді назвали категоричну причину

Росія ухвалила закон, що дозволяє проводити призов на строкову службу протягом усього року, нарощуючи чисельність своїх військ

15 грудня 2025, 16:55
Автор:
Клименко Елена

Зараз тривають дискусії щодо мирного плану, запропонованого США, але Росія висуває умови, неприйнятні для України щодо територій. Крім того, Кремль може вдатися до радикальних кроків, зокрема оголосити мобілізацію. Відтак Київ стоїть перед складним вибором: вести переговори вже зараз або дочекатися зміни обставин.

Україні не можна погоджуватися на переговори зараз: у Раді назвали категоричну причину

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради та полковник СБУ Роман Костенко в коментарі 24 Каналу пояснив, за яких умов Україна могла б сісти за стіл перемовин. За даними західних ЗМІ, під час зустрічі делегацій України та США в Берліні 14–15 грудня обговорювалася можливість укладення угоди про припинення бойових дій вже до Різдва.

Костенко підкреслив, що зараз не настав час для переговорів. Незважаючи на те що ситуація на фронті не критична, ворог контролює ініціативу, що створює хибне враження про глобальне поразку України.

Ще один фактор, що ускладнює позиції Києва, — корупційний скандал, який підриває довіру до державних інституцій.

За словами Костенка, перед тим як сідати за стіл переговорів, Україна має зупинити ворога, стабілізувати фронт та ухвалити важливі кадрові рішення. Вже частково це зробив президент, зокрема, звільнивши голову свого Офісу Андрія Єрмака. Можливі й подальші зміни у керівництві, щоб усунути сумніви щодо здатності країни вести перемовини ефективно.

"Поки ворог зберігає ініціативу на фронті, пояснити Росії необхідність зупинки буде дуже складно", — наголосив Костенко. 

Як вже писали "Коментарі", колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький нібито отримав премію в 40 млн грн під час свого звільнення. Таку заяву зробив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі програми "СВОЇ".



