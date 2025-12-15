Украине нельзя соглашаться на переговоры сейчас: в Раде назвали категорическую причину

Сейчас продолжаются дискуссии о мирном плане, предложенном США, но Россия выдвигает условия, неприемлемые для Украины в отношении территорий. Кроме того, Кремль может предпринять радикальные шаги, в частности объявить мобилизацию. Следовательно, Киев стоит перед сложным выбором: вести переговоры уже сейчас или дождаться изменения обстоятельств.

Фото: из открытых источников

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады и полковник СБУ Роман Костенко в комментарии 24 Канала объяснил, при каких условиях Украина могла бы сесть за стол переговоров. По данным западных СМИ, во время встречи делегаций Украины и США в Берлине 14-15 декабря обсуждалась возможность заключения соглашения о прекращении боевых действий к Рождеству.

Костенко подчеркнул, что сейчас не пришло время для переговоров. Несмотря на то, что ситуация на фронте не критична, враг контролирует инициативу, создающую ложное впечатление о глобальном поражении Украины.

Еще один фактор, усложняющий позиции Киева, — коррупционный скандал, подрывающий доверие к государственным институтам.

По словам Костенко, перед тем, как садиться за стол переговоров, Украина должна остановить врага, стабилизировать фронт и принять важные кадровые решения. Уже частично это сделал президент, в частности, уволив главу своего Офиса Андрея Ермака. Возможны и дальнейшие изменения в руководстве, чтобы устранить сомнения в способности страны вести переговоры эффективно.

"Пока враг сохраняет инициативу на фронте, объяснить России необходимость остановки будет очень сложно", — подчеркнул Костенко.

