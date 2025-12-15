В последние два дня украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс. Такое заявление в соцсети Х сделал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Рустем Умеров выразил надежду на переговоры с США

"Надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру. Сейчас в СМИ много шума и анонимных спекуляций. Пожалуйста, не поддавайтесь слухам и провокациям. Американская команда во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает очень конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению. Украинская команда чрезвычайно благодарна президенту Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают", – подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сейчас продолжаются дискуссии по мирному плану, предложенному США, но Россия выдвигает условия, неприемлемые для Украины по территориям. Кроме того, Кремль может предпринять радикальные шаги, в частности объявить мобилизацию. Следовательно, Киев стоит перед сложным выбором: вести переговоры уже сейчас или дождаться изменения обстоятельств.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады и полковник СБУ Роман Костенко в комментарии 24 Канала объяснил, при каких условиях Украина могла бы сесть за стол переговоров. По данным западных СМИ, во время встречи делегаций Украины и США в Берлине 14-15 декабря обсуждалась возможность заключения соглашения о прекращении боевых действий к Рождеству.