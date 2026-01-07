Кадиров поскаржився, що Зеленський не хоче «викрасти його» особисто

Глава Чечні Рамзан Кадиров поскаржився, що президент України Володимир Зеленський запроваджує санкції проти нього, оголошує його в розшук, а тепер ще й пропонує США влаштувати його викрадення.

Рамзан Кадиров. Фото: з відкритих джерел

Кадиров також дорікнув Зеленському, що він навіть "не пригрозив це зробити сам". Про це він написав у Telegram.

При цьому ватажок Чечні накинувся з образами на адресу українського президента, а його заклик назвав спробою зірвати процес мирного врегулювання.

"Збережи своє обличчя і не принижуйся. Якби в тобі була хоч краплина чоловічого, ти б зрозумів, наскільки принизливо звучать твої слова і прохання та ці спроби зірвати мирне врегулювання", — зазначив Кадиров.

При цьому він додав, що "ворог може увійти на територію республіки, але вийти вже не зможе".

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають значно ширший арсенал впливу на Росію, ніж лише дипломатія, і вони можуть застосувати нестандартні методи тиску, якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут. Як приклад Зеленський запропонував США викрасти лідера Чечні Рамзана Кадирова для тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

Український президент нагадав приклад Венесуели, де США провели операцію проти режиму Ніколаса Мадуро, продемонструвавши здатність діяти швидко й безкомпромісно. На думку Зеленського, подібні кроки можуть змусити Путіна переглянути свою позицію, зокрема через викрадення Кадирова.

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент України Володимир Зеленський висловився щодо позиції Кремля у переговорах про припинення вогню. За його словами, що Росія наразі не демонструє готовності до реальних кроків. Як пояснив президент, переговори з Москвою ведуть американські представники, однак російська сторона уникає конкретних зобов’язань.