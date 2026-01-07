logo_ukra

BTC/USD

90947

ETH/USD

3136.41

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кадиров поскаржився, що Зеленський не хоче «викрасти його» особисто
commentss НОВИНИ Всі новини

Кадиров поскаржився, що Зеленський не хоче «викрасти його» особисто

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров накинувся зі звинуваченнями на адресу Володимира Зеленського

7 січня 2026, 21:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Глава Чечні Рамзан Кадиров поскаржився, що президент України Володимир Зеленський запроваджує санкції проти нього, оголошує його в розшук, а тепер ще й пропонує США влаштувати його викрадення.

Кадиров поскаржився, що Зеленський не хоче «викрасти його» особисто

Рамзан Кадиров. Фото: з відкритих джерел

Кадиров також дорікнув Зеленському, що він навіть "не пригрозив це зробити сам". Про це він написав у Telegram. 

При цьому ватажок Чечні накинувся з образами на адресу українського президента, а його заклик назвав спробою зірвати процес мирного врегулювання.

"Збережи своє обличчя і не принижуйся. Якби в тобі була хоч краплина чоловічого, ти б зрозумів, наскільки принизливо звучать твої слова і прохання та ці спроби зірвати мирне врегулювання", — зазначив Кадиров.

При цьому він додав, що "ворог може увійти на територію республіки, але вийти вже не зможе".

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають значно ширший арсенал впливу на Росію, ніж лише дипломатія, і вони можуть застосувати нестандартні методи тиску, якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут. Як приклад Зеленський запропонував США викрасти лідера Чечні Рамзана Кадирова для тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

Український президент нагадав приклад Венесуели, де США провели операцію проти режиму Ніколаса Мадуро, продемонструвавши здатність діяти швидко й безкомпромісно. На думку Зеленського, подібні кроки можуть змусити Путіна переглянути свою позицію, зокрема через викрадення Кадирова.

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент України Володимир Зеленський висловився щодо позиції Кремля у переговорах про припинення вогню. За його словами, що Росія наразі не демонструє готовності до реальних кроків. Як пояснив президент, переговори з Москвою ведуть американські представники, однак російська сторона уникає конкретних зобов’язань.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини