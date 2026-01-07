Кадыров пожаловался, что Зеленский не хочет «похитить его» лично

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался, что президент Украины Владимир Зеленский вводит санкции против него, объявляет его в розыск, а теперь предлагает США устроить его похищение.

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

Кадыров также упрекнул Зеленского в том, что он даже "не пригрозил это сделать сам". Об этом он написал в Telegram.

При этом главарь Чечни набросился с оскорблениями в адрес украинского президента, а его призыв назвал попыткой сорвать процесс мирного урегулирования.

"Сохрани свое лицо и не унижайся. Если бы в тебе была хоть капля мужского, ты понял бы, насколько унизительно звучат твои слова и просьбы и эти попытки сорвать мирное урегулирование", — отметил Кадыров.

При этом он добавил, что "враг может войти на территорию республики, но выйти уже не сможет".

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Соединенных Штатов значительно более широкий арсенал влияния на Россию, чем только дипломатия, и они могут применить нестандартные методы давления, если мирные переговоры зайдут в тупик. В качестве примера Зеленский предложил США похитить лидера Чечни Рамзана Кадырова для давления на российского диктатора Владимира Путина.

Украинский президент напомнил пример Венесуэлы, где США провели операцию против режима Николаса Мадуро, продемонстрировав способность действовать быстро и бескомпромиссно. По мнению Зеленского, подобные шаги могут заставить Путина пересмотреть свою позицию, в том числе из-за похищения Кадырова.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу позиции Кремля в переговорах о прекращении огня. По его словам, Россия пока не демонстрирует готовности к реальным шагам. Как пояснил президент, переговоры с Москвой ведут американские представители, однако российская сторона избегает конкретных обязательств.