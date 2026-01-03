Існує нова загроза масованого удару по Україні: коли треба бути максимально уважними

Російські терористичні війська готуються завдати нового масованого удару по території України в найближчі 48 годин. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Будьмо уважні до нічних тривог в найближчі 48 годин”, – йдеться у дописі очільника міста.

У найближчі 48 годин зберігається висока ймовірність масштабних атак із застосуванням літаків Ту, винищувачів МіГ, морських носіїв ракет "Калібр", оперативно-тактичних комплексів та дронів-камікадзе.

"Мета одна. Вона як була, так і залишається. Це тиск на суспільство, формування суспільної думки. Якщо наша держава не хоче цим займатися, цим займається наш ворог. Ви ж подивіться у вікно, яка погода. Уявіть, що коїться у квартирах, у будинках, у яких немає опалення, немає води, немає світла. Тож Путін, як би це прикро не звучало, осідлав дуже вдало конячку і, на жаль, тиснутиме якомога більше. Що далі, то сильніше. Ракет у нього достатньо, авіація літає досі. Ми так і не дочекалися, коли стане колом стратегічна авіація Російської Федерації. Вони там уже модернізували навіть Ту-160 під нові ракети Х-101. Вона не входила до штатного переліку Ту-160. Зараз Ту-160 уже їх запускає, ці ракети", — говорить Олег Жданов.

