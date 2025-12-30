Що стоїть за «атакою» на резиденцію Путіна: які будуть наслідки

Російський диктатор Володимир Путін пожалівся президенту США Дональду Трампу на атаку дронів ЗСУ на свою резиденцію. А глава Білого дому, ніби по сценарію, підтримав диктатора, забувши, що у США є чи не найпрофесійніша розвідка у світі. Чи можна говорити, що після всього цього ті 95% мирної угоди, якими так пишався Трамп, треба переглядати знову? Чи буде змушений Трамп пізніше, все ж таки, підійти до своїх планів Б, адже Путін знову придумав, як уникнути припинення війни? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Всі побачили класичне ІПСО від росіян

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда зазначив, інформація про обстріл валдайської резиденції Путіна – це класичне ІПСО, яке Росія зуміла просунути достатньо ефективно.

"Це цілком домашня заготовка, яку росіяни підготували для того, щоб впливати на власне Україну і впливати на перебіг переговорів зі Сполученими Штатами. Треба відзначити, що це дуже продумане ІПСО, оскільки вже відреагували низка країн Глобального півдня, включаючи власне Індію на чолі з прем’єром Нарендрою Моді. І це теж дуже цікавий момент, тому що реакція Моді – показовий факт з точки зору подальшого розвитку подій і того, що Індія прагне розвивати економічні відносини з Росією", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

При цьому Євген Магда звернув увагу, що топікстартером цього фейку став ніхто інший, як Юрій Ушаков – помічник Владіміра Путіна. І він вкинув цю інформацію в суспільний простір одразу після того, як було заявлено про те, що пройшла телефонна розмова Путіна і Трампа.

"Тому це добре прорахована інформаційно-психологічна операція. Дуже шкода, що в України поки що таких операцій проводити не виходить. Тому треба вчитися", – констатував експерт.

Трампу важко згодитися на новий двополярний світ

Політичний експерт Сергій Таран говорить, що абсолютно не має значення чи літали українські дрони над резиденцією Путіна чи ні. Бо навіть якби літали, то в Росії могли би по-різному на них відреагувати. Було би у Путіна бажання виходити на якусь мирну угоду, він би говорив чи навіть погрожував по-іншому. А так – позиція однозначна – перегляд усіх попередніх домовленостей. Тобто всі ті 95% угоди, якими так пишався Трамп треба переглядати знову.

Експерт зауважує, замість швидкого спринту до миру виходить біг на місці з перешкодами.

"На прес-конференції Трамп явно перехвалив Путіна, і той повірив, що йому і можна суттєво збільшити вантаж локшини вуха Трампа… Однак попри все, вважаю, що Трамп буде пізніше змушений підійти до своїх планів Б. До цього його, зокрема, підштовхуватимуть вибори в Конгрес та настрої серед республіканців. І перший план Б – це тиск на ціну на російську нафту. Як бачимо, по факту цей тиск може працювати на результат. А другий План Б – це домовленості з Китаєм, які можуть включати мир в російсько-українській війні. Поки Трампу важко згодитися на новий двополярний світ, в якому Росії, між іншим, відведені далеко не перші ролі, але візит Трампа в Китай вже запланований на наступний рік", – зазначив експерт.

