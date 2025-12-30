Що стоїть за «атакою» на резиденцію Путіна: які будуть наслідки

Рубрики
Кравцев Сергей
Російський диктатор Володимир Путін пожалівся президенту США Дональду Трампу на атаку дронів ЗСУ на свою резиденцію. А глава Білого дому, ніби по сценарію, підтримав диктатора, забувши, що у США є чи не найпрофесійніша розвідка у світі. Чи можна говорити, що після всього цього ті 95% мирної угоди, якими так пишався Трамп, треба переглядати знову? Чи буде змушений Трамп пізніше, все ж таки, підійти до своїх планів Б, адже Путін знову придумав, як уникнути припинення війни? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда зазначив, інформація про обстріл валдайської резиденції Путіна – це класичне ІПСО, яке Росія зуміла просунути достатньо ефективно.
При цьому Євген Магда звернув увагу, що топікстартером цього фейку став ніхто інший, як Юрій Ушаков – помічник Владіміра Путіна. І він вкинув цю інформацію в суспільний простір одразу після того, як було заявлено про те, що пройшла телефонна розмова Путіна і Трампа.
Політичний експерт Сергій Таран говорить, що абсолютно не має значення чи літали українські дрони над резиденцією Путіна чи ні. Бо навіть якби літали, то в Росії могли би по-різному на них відреагувати. Було би у Путіна бажання виходити на якусь мирну угоду, він би говорив чи навіть погрожував по-іншому. А так – позиція однозначна – перегляд усіх попередніх домовленостей. Тобто всі ті 95% угоди, якими так пишався Трамп треба переглядати знову.
Експерт зауважує, замість швидкого спринту до миру виходить біг на місці з перешкодами.
