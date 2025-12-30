Что стоит за «атакой» на резиденцию Путина: какие будут последствия

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался президенту США Дональду Трампу на атаку дронов ВСУ на свою резиденцию. А глава Белого дома, словно по сценарию, поддержал диктатора, забыв, что у США есть самая профессиональная разведка в мире. Можно ли говорить, что после всего этого те 95% мирного соглашения, которыми так гордился Трамп, нужно пересматривать снова? Будет ли вынужден Трамп позже, все же, подойти к своим планам Б, ведь Путин снова придумал, как избежать прекращения войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Все увидели классическое ИПСО от россиян

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда отметил, информация об обстреле валдайской резиденции Путина – это классическое ИПСО, которое Россия сумела продвинуть достаточно эффективно.

"Это вполне домашняя заготовка, которую россияне подготовили для того, чтобы влиять на Украину и влиять на ход переговоров с Соединенными Штатами. Следует отметить, что это очень продуманное ИПСО, поскольку уже отреагировали ряд стран Глобального юга, включая собственно Индию во главе с премьером Нарендрой Моди. И это тоже очень интересный момент, потому что реакция Моди – показательный факт с точки зрения дальнейшего развития событий и того, что Индия стремится развивать экономические отношения с Россией", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом Евгений Магда обратил внимание, что топикстартером этого фейка стал никто иной, как Юрий Ушаков – помощник Владимира Путина. И он вбросил эту информацию в общественное пространство сразу после того, как было заявлено о том, что прошел телефонный разговор Путина и Трампа.

"Поэтому это хорошо просчитанная информационно-психологическая операция. Очень жаль, что у Украины пока таких операций проводить не получается. Поэтому нужно учиться", – констатировал эксперт.

Трампу трудно согласиться на новый двухполярный мир

Политический эксперт Сергей Таран говорит, что совершенно неважно летали ли украинские дроны над резиденцией Путина или нет. Потому что если бы летали, то в России могли бы по-разному на них отреагировать. Было бы у Путина желание выходить на какое-то мирное соглашение, он бы говорил или даже угрожал по-другому. А так – позиция однозначная – пересмотр всех предварительных договоренностей. То есть все те 95% сделки, которыми так гордился Трамп надо пересматривать снова.

Эксперт отмечает, что вместо быстрого спринта к миру выходит бег на месте с препятствиями.

"На пресс-конференции Трамп явно перехвалил Путина, и тот поверил, что ему и можно существенно увеличить груз лапши уха Трампа… Однако, несмотря на все, считаю, что Трамп будет позже вынужден подойти к своим планам Б. К этому его, в частности, будут подталкивать выборы в Конгресс и настроения среди республиканцев. И первый план Б – это давление на цену российской нефти. Как видим, по факту это давление может работать на результат. А второй План Б – договоренности с Китаем, которые могут включать мир в российско-украинской войне. Пока Трампу сложно согласиться на новый двухполярный мир, в котором России, между прочим, отведены далеко не первые роли, но визит Трампа в Китай уже запланирован на следующий год", – отметил эксперт.

