Что стоит за «атакой» на резиденцию Путина: какие будут последствия

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался президенту США Дональду Трампу на атаку дронов ВСУ на свою резиденцию. А глава Белого дома, словно по сценарию, поддержал диктатора, забыв, что у США есть самая профессиональная разведка в мире. Можно ли говорить, что после всего этого те 95% мирного соглашения, которыми так гордился Трамп, нужно пересматривать снова? Будет ли вынужден Трамп позже, все же, подойти к своим планам Б, ведь Путин снова придумал, как избежать прекращения войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда отметил, информация об обстреле валдайской резиденции Путина – это классическое ИПСО, которое Россия сумела продвинуть достаточно эффективно.
При этом Евгений Магда обратил внимание, что топикстартером этого фейка стал никто иной, как Юрий Ушаков – помощник Владимира Путина. И он вбросил эту информацию в общественное пространство сразу после того, как было заявлено о том, что прошел телефонный разговор Путина и Трампа.
Политический эксперт Сергей Таран говорит, что совершенно неважно летали ли украинские дроны над резиденцией Путина или нет. Потому что если бы летали, то в России могли бы по-разному на них отреагировать. Было бы у Путина желание выходить на какое-то мирное соглашение, он бы говорил или даже угрожал по-другому. А так – позиция однозначная – пересмотр всех предварительных договоренностей. То есть все те 95% сделки, которыми так гордился Трамп надо пересматривать снова.
Эксперт отмечает, что вместо быстрого спринта к миру выходит бег на месте с препятствиями.
