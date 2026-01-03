Существует новая угроза массированного удара по Украине: когда нужно быть максимально внимательными

Российские террористические войска готовятся нанести новый массированный удар по территории Украины в ближайшие 48 часов. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Будем внимательны к ночным тревогам в ближайшие 48 часов", — говорится в сообщении главы города.

В ближайшие 48 часов сохраняется высокая вероятность масштабных атак с применением самолетов Ту, истребителей МиГ, морских носителей ракет "Калибр", оперативно-тактических комплексов и дронов-камикадзе.

военный эксперт Олег Жданов отметил в эфире "ТСН", что главная цель массированных ударов России по Украине неизменна – давление на гражданское население, и РФ будет продолжать этот террор.

"Цель одна. Она как была, так и остается. Это давление на общество, формирование общественного мнения. Если наше государство не хочет заниматься этим, этим занимается наш враг. Вы посмотрите в окно, какая погода. Представьте, что происходит в квартирах, в домах, в которых нет отопления, нет воды, нет света. Поэтому Путин, как бы это ни досадно звучало, оседлал очень удачно лошадку и, к сожалению, будет давить как можно больше. Чем дальше, тем сильнее. Ракет у него достаточно, авиация летает по сей день. Мы так и не дождались, когда станет кругом стратегическая авиация Российской Федерации. Они там модернизировали даже Ту-160 под новые ракеты Х-101. Она не входила в штатный перечень Ту-160. Сейчас Ту-160 уже их запускает, эти ракеты", – говорит Олег Жданов.

