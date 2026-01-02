Чому Росія тиснутиме якомога більше: експерти попередели по небезпеку

Рубрики
Україна ввійшла у 2026 рік з розумінням, що повномасштабна війна РФ проти України буде продовжуватися. Чи буде РФ посилювати удари по українській інфраструктурі? Чому Росія тиснутиме якомога більше? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт Олег Жданов зазначив в ефірі "ТСН", що головна мета масованих ударів Росії по Україні незмінна – тиск на цивільне населення, і РФ продовжуватиме цей терор.
За його словами, стратегія Кремля працює через безперервний тиск. Росія, за його словами, продовжує реалізовувати свій план ліквідації України як держави та українців як нації, не рахуючись з втратами:
Засновник благодійного фонду "Захисту неба України" Ігор Романенко зазначив в ефірі телеканалу "Апостроф", що Росія системно атакує залізничну інфраструктуру в центральних регіонах України, а також фармацевтичні підприємства й склади логістичних операторів, намагаючись посилити психологічний тиск на населення.
За його словами, тактика РФ залишається незмінною від початку повномасштабної війни – системні обстріли цивільної інфраструктури з метою тиску на населення та руйнування критично важливих елементів життєзабезпечення. Він зазначив, що ворог цілеспрямовано атакує не лише генерацію, а й лінії електропередач, що змушує атомні станції знижувати потужність роботи.
За його словами, головною метою російських ударів залишається Київ як столиця, де ухвалюються стратегічні рішення.
Він зазначив, що енергетика, як і раніше, лишається однією з ключових цілей Росії. Українці живуть у режимі графіків відключень, і ризики масштабніших блекаутів зберігаються. Ворог діє за принципом концентрації зусиль на пріоритетних напрямах як у наступі, так і в обороні.
