Чому Росія тиснутиме якомога більше: експерти попередели по небезпеку

Україна ввійшла у 2026 рік з розумінням, що повномасштабна війна РФ проти України буде продовжуватися. Чи буде РФ посилювати удари по українській інфраструктурі? Чому Росія тиснутиме якомога більше? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Тиск на суспільство – головна мета Путіна

Військовий експерт Олег Жданов зазначив в ефірі "ТСН", що головна мета масованих ударів Росії по Україні незмінна – тиск на цивільне населення, і РФ продовжуватиме цей терор.

"Мета одна. Вона як була, так і залишається. Це тиск на суспільство, формування суспільної думки. Якщо наша держава не хоче цим займатися, цим займається наш ворог. Ви ж подивіться у вікно, яка погода. Уявіть, що коїться у квартирах, у будинках, у яких немає опалення, немає води, немає світла. Тож Путін, як би це прикро не звучало, осідлав дуже вдало конячку і, на жаль, тиснутиме якомога більше. Що далі, то сильніше. Ракет у нього достатньо, авіація літає досі. Ми так і не дочекалися, коли стане колом стратегічна авіація Російської Федерації. Вони там уже модернізували навіть Ту-160 під нові ракети Х-101. Вона не входила до штатного переліку Ту-160. Зараз Ту-160 уже їх запускає, ці ракети", — говорить Олег Жданов.

За його словами, стратегія Кремля працює через безперервний тиск. Росія, за його словами, продовжує реалізовувати свій план ліквідації України як держави та українців як нації, не рахуючись з втратами:

"Поки народ не вийде на вулицю і не скаже, що все, досить, підписуйте, що є, тільки закінчуйте війну. Ось і все. І тоді він зекономить на танках, але виграє. Це стратегія. Те, чого у нас немає ні у очільника Збройних сил, ні в керівництві держави – це стратегія. У нас досі немає стратегічного плану оборони країни. Ми живемо сьогоднішнім днем. А Російська Федерація намагається погано, кривавими методами, не рахуючись з втратами, але вони протягують свою стратегічну лінію – ліквідація України як держави, ліквідація українців як нації".

Енергетика, як і раніше, лишається однією з ключових цілей Росії

Засновник благодійного фонду "Захисту неба України" Ігор Романенко зазначив в ефірі телеканалу "Апостроф", що Росія системно атакує залізничну інфраструктуру в центральних регіонах України, а також фармацевтичні підприємства й склади логістичних операторів, намагаючись посилити психологічний тиск на населення.

За його словами, тактика РФ залишається незмінною від початку повномасштабної війни – системні обстріли цивільної інфраструктури з метою тиску на населення та руйнування критично важливих елементів життєзабезпечення. Він зазначив, що ворог цілеспрямовано атакує не лише генерацію, а й лінії електропередач, що змушує атомні станції знижувати потужність роботи.

"Вони не б’ють поки що по атомним станціям, але по тих лініях, по яких може передаватися ця енергія, наносяться удари, і атомщики наші вимушені понижувати рівень роботи станції", — пояснив Романенко.

За його словами, головною метою російських ударів залишається Київ як столиця, де ухвалюються стратегічні рішення.

"Безумовно, є пріоритети. Це наша столиця. Вони формулюють чітко міста, де приймаються стратегічні рішення. Тому до Києва увага найбільша, найбільше обстріли, руйнації з точки зору і енергетики", — заявив генерал.

Він зазначив, що енергетика, як і раніше, лишається однією з ключових цілей Росії. Українці живуть у режимі графіків відключень, і ризики масштабніших блекаутів зберігаються. Ворог діє за принципом концентрації зусиль на пріоритетних напрямах як у наступі, так і в обороні.

