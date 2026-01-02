Почему Россия будет давить как можно больше: эксперты предупредили об опасности

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина вошла в 2026 с пониманием, что полномасштабная война РФ против Украины будет продолжаться. Будет ли РФ усиливать удары по украинской инфраструктуре? Почему Россия будет давить как можно больше? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов отметил в эфире ТСН, что главная цель массированных ударов России по Украине неизменна – давление на гражданское население, и РФ будет продолжать этот террор.
По его словам, стратегия Кремля работает из-за непрерывного давления. Россия, по его словам, продолжает реализовывать свой план ликвидации Украины как государства и украинцев как нации, не считаясь с потерями:
Основатель благотворительного фонда "Защиты неба Украины" Игорь Романенко отметил в эфире телеканала "Апостроф", что Россия системно атакует железнодорожную инфраструктуру в центральных регионах Украины, а также фармацевтические предприятия и склады логистических операторов, пытаясь усилить психологическое давление на население.
По его словам, тактика РФ остается неизменной с начала полномасштабной войны – системные обстрелы гражданской инфраструктуры с целью давления на население и разрушение критически важных элементов жизнеобеспечения. Он отметил, что враг целенаправленно атакует не только генерацию, но и линии электропередачи, что заставляет атомные станции снижать мощность работы.
По его словам, главной целью российских ударов остается Киев как столица, где принимаются стратегические решения.
Он отметил, что энергетика по-прежнему остается одной из ключевых целей России. Украинцы живут в режиме графиков отключений, и риски более масштабных блекаутов сохраняются. Враг действует по принципу концентрации усилий на приоритетных направлениях как в наступлении, так и в обороне.
Читайте также на портале "Комментарии" – стоящем за "атакой" на резиденцию Путина: какие будут последствия.