Почему Россия будет давить как можно больше: эксперты предупредили об опасности

Украина вошла в 2026 с пониманием, что полномасштабная война РФ против Украины будет продолжаться. Будет ли РФ усиливать удары по украинской инфраструктуре? Почему Россия будет давить как можно больше? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Давление на общество – главная цель Путина

Военный эксперт Олег Жданов отметил в эфире ТСН, что главная цель массированных ударов России по Украине неизменна – давление на гражданское население, и РФ будет продолжать этот террор.

"Цель одна. Она как была, так и остается. Это давление на общество, формирование общественного мнения. Если наше государство не хочет заниматься этим, этим занимается наш враг. Вы посмотрите в окно, какая погода. Представьте, что происходит в квартирах, в домах, в которых нет отопления, нет воды, нет света. Поэтому Путин, как бы это ни досадно звучало, оседлал очень удачно лошадку и, к сожалению, будет давить как можно больше. Чем дальше, тем сильнее. Ракет у него достаточно, авиация летает по сей день. Мы так и не дождались, когда станет кругом стратегическая авиация Российской Федерации. Они там модернизировали даже Ту-160 под новые ракеты Х-101. Она не входила в штатный перечень Ту-160. Сейчас Ту-160 уже их запускает, эти ракеты", – говорит Олег Жданов.

По его словам, стратегия Кремля работает из-за непрерывного давления. Россия, по его словам, продолжает реализовывать свой план ликвидации Украины как государства и украинцев как нации, не считаясь с потерями:

"Пока народ не выйдет на улицу и не скажет, что все, хватит, подписывайте, что есть, только заканчивайте войну. Вот и все. И тогда он сэкономит на танках, но выигрывает. Это стратегия. То, чего у нас нет ни у главы Вооруженных сил, ни в руководстве государства – это стратегия. У нас до сих пор нет стратегического плана обороны страны. Мы живем сегодняшним днем. Российская Федерация пытается плохо, кровавыми методами, не считаясь с потерями, но они протягивают свою стратегическую линию – ликвидация Украины как государства, ликвидация украинцев как нации".

Энергетика по-прежнему остается одной из ключевых целей России

Основатель благотворительного фонда "Защиты неба Украины" Игорь Романенко отметил в эфире телеканала "Апостроф", что Россия системно атакует железнодорожную инфраструктуру в центральных регионах Украины, а также фармацевтические предприятия и склады логистических операторов, пытаясь усилить психологическое давление на население.

По его словам, тактика РФ остается неизменной с начала полномасштабной войны – системные обстрелы гражданской инфраструктуры с целью давления на население и разрушение критически важных элементов жизнеобеспечения. Он отметил, что враг целенаправленно атакует не только генерацию, но и линии электропередачи, что заставляет атомные станции снижать мощность работы.

"Они не бьют пока по атомным станциям, но по тем линиям, по которым может передаваться эта энергия, наносятся удары, и наши атомщики вынуждены понижать уровень работы станции", — пояснил Романенко.

По его словам, главной целью российских ударов остается Киев как столица, где принимаются стратегические решения.

"Безусловно, есть приоритеты. Это наша столица. Они формулируют четко города, где принимаются стратегические решения. Поэтому в Киев внимание наибольшее, обстрелы, разрушения с точки зрения и энергетики", — заявил генерал.

Он отметил, что энергетика по-прежнему остается одной из ключевых целей России. Украинцы живут в режиме графиков отключений, и риски более масштабных блекаутов сохраняются. Враг действует по принципу концентрации усилий на приоритетных направлениях как в наступлении, так и в обороне.

