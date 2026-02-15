Хто найчастіше йде у СЗЧ: у Раді назвали одну категорію військових

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що більшість випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) в Україні стосується не досвідчених бійців, а новобранців.

Хто найчастіше йде у СЗЧ. Фото з відкритих джерел

Федір Веніславський в інтерв’ю РБК-Україна зауважив, що поширене твердження про те, що СЗЧ є наслідком масової "втоми від війни", не відповідає дійсності.

"На превеликий жаль, СЗЧ вчиняють більше ті, хто тільки мобілізований, ніж ті, хто прослужив три роки. Кількість мінімальна серед тих, хто воює з початку повномасштабного вторгнення", — розповів Веніславський.

Щодо причин, чому військові йдуть в СЗЧ, то народний депутат вказує на різноплановість таких кроків. За словами Веніславського, це можуть бути сімейні обставини, складні взаємини в колективах, відчуття соціальної несправедливості чи упередженості з боку командування.

Веніславський вказує, що Верховна Рада вже внесла зміни до законодавства, передбачивши механізм швидшого повернення до служби тих військових, які здійснили СЗЧ і добровільно вирішили повернутися. Однак депутат зауважив, що ініціативи щодо посилення кримінальної відповідальності стикаються з політичним спротивом.

"Ми стикаємося з колосальним спротивом колег, які переймаються своїми майбутніми виборами та бажанням потрапити до нового складу парламенту, ніж збереженням держави й ефективного реагування на випадки СЗЧ", – зауважив Веніславський.

Нардеп наголосив, що питання СЗЧ є комплексним і потребує системного підходу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Генштабі пояснили, куди направляють військових після СЗЧ.

Також "Коментарі" писали, що в Міноборони впроваджують нову систему стеження за військовими, яка має запобігти випадкам СЗЧ.