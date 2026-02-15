logo

Война с Россией Кто чаще всего идет в СЗЧ: в Раде назвали одну категорию военных
Кто чаще всего идет в СЗЧ: в Раде назвали одну категорию военных

Федор Вениславский заявил, что большинство случаев СЗЧ в Украине касается новобранцев, а не опытных военных.

15 февраля 2026, 14:10
Автор:
Slava Kot

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что большинство случаев самовольного ухода из частей (СЗЧ) в Украине касается не опытных бойцов, а новобранцев.

Кто чаще всего идет в СЗЧ: в Раде назвали одну категорию военных

Кто чаще всего уходит в СЗЧ. Фото из открытых источников

Федор Вениславский в интервью РБК-Украина отметил, что распространенное утверждение о том, что СЗЧ является следствием массовой "усталости от войны", не соответствует действительности.

"К большому сожалению, СЗЧ совершают больше те, кто только мобилизован, чем те, кто прослужил три года. Количество минимальное среди воюющих с начала полномасштабного вторжения", — рассказал Вениславский.

Относительно причин, почему военные идут в СЗЧ, народный депутат указывает на разноплановость таких шагов. По словам Вениславского, это могут быть семейные обстоятельства, сложные отношения в коллективах, чувство социальной несправедливости или предвзятости со стороны командования.

Вениславский указывает, что Верховная Рада уже внесла изменения в законодательство, предусмотрев механизм более быстрого возвращения в службу тех военных, которые осуществили СЗЧ и добровольно решили вернуться. Однако депутат отметил, что инициативы по усилению уголовной ответственности сталкиваются с политическим сопротивлением.

"Мы сталкиваемся с колоссальным сопротивлением коллег, которые озабочены своими предстоящими выборами и желанием попасть в новый состав парламента, чем сохранением государства и эффективного реагирования на случаи СЗЧ", — отметил Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что вопрос СЗЧ комплексный и нуждается в системном подходе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Генштабе объяснили, куда направляют военных после СЗЧ.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны внедряют новую систему слежки за военными, которая должна предотвратить случаи СЗЧ.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/demobilizatsiya-tse-nonsens-nikoli-sviti-1770999576.html
