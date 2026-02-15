Кто чаще всего идет в СЗЧ: в Раде назвали одну категорию военных

Рубрики
Slava Kot
Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что большинство случаев самовольного ухода из частей (СЗЧ) в Украине касается не опытных бойцов, а новобранцев.
Кто чаще всего уходит в СЗЧ. Фото из открытых источников
Федор Вениславский в интервью РБК-Украина отметил, что распространенное утверждение о том, что СЗЧ является следствием массовой "усталости от войны", не соответствует действительности.
Относительно причин, почему военные идут в СЗЧ, народный депутат указывает на разноплановость таких шагов. По словам Вениславского, это могут быть семейные обстоятельства, сложные отношения в коллективах, чувство социальной несправедливости или предвзятости со стороны командования.
Вениславский указывает, что Верховная Рада уже внесла изменения в законодательство, предусмотрев механизм более быстрого возвращения в службу тех военных, которые осуществили СЗЧ и добровольно решили вернуться. Однако депутат отметил, что инициативы по усилению уголовной ответственности сталкиваются с политическим сопротивлением.
Нардеп подчеркнул, что вопрос СЗЧ комплексный и нуждается в системном подходе.
