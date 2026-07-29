Хмара окреслив нову стратегію війни проти Росії: Україна не відповідатиме "ударом на удар"

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара заявив, що у війні з Росією Україна має робити ставку не на дзеркальну відповідь, а на асиметричні дії та максимально ефективне використання ресурсів. Про це він сказав у своєму першому інтерв'ю після призначення, яке дав американській блогерці Лорі Лумер.

Євгеній Хмара. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю Лумер Хмара заявив, що стратегія України повинна ґрунтуватися на рішеннях, які завдають противнику значних втрат. Очільник Міноборони зазначив, що має чітке бачення розвитку військової кампанії та інструментів, які можуть підвищити її ефективність у майбутньому.

"Ми не можемо відповідати ударом на удар. Ми маємо діяти асиметрично. У мене в голові є чітка картина того, що використовується, що можна використовувати проти ворога і що може бути найефективнішим у майбутньому", — сказав Хмара.

Окрему увагу керівник Міноборони приділив питанням логістики та управління ресурсами. На його думку, успіх на полі бою залежить не лише від сучасного озброєння, а й від своєчасного забезпечення підрозділів необхідною технікою та обладнанням.

Хмара також заявив, що Україна зацікавлена у довгостроковому стратегічному партнерстві зі США. Він висловив сподівання, що Київ зможе не лише отримувати військову допомогу, а й ділитися з американськими партнерами власним досвідом ведення сучасної війни. Серед ключових пріоритетів новий керівник оборонного відомства назвав розвиток власного виробництва систем протиповітряної оборони, зокрема можливість випуску комплексів Patriot для захисту українських міст від російських ракетних атак.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Євгеній Хмара дав перше інтерв’ю на чолі Міноборони соратниці Трампа Лорі Лумер.

Також "Коментарі" писали, що українські військові розповіли, чого очікують від нового головкома.