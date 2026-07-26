Увійде в історію: українські військові розповіли, чого очікують від Драпатого

Призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України викликало хвилю оптимізму серед військових. Бійці, які поспілкувалися з Business Insider, називають нового керівника одним з найавторитетніших генералів сучасної війни та покладають на нього надії щодо реформування армії, розвитку технологій і зміни підходів до управління військами.

Михайло Драпатий. Фото з відкритих джерел

22 липня президент Володимир Зеленський призначив 43-річного генерал-майора Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. Він змінив Олександра Сирського, якого частина військових критикувала за прихильність до жорсткої вертикальної системи управління, успадкованої ще з радянських часів.

Опитані військовослужбовці наголошують, що Драпатий уже зарекомендував себе як командир, здатний стабілізувати найскладніші ділянки фронту. Один з операторів наземних безпілотних систем заявив, що сподівається побачити в ньому генерала, який "увійде в історію як командувач, що здобув перемогу над Росією".

Колишній командир ударної роти безпілотників з позивним "Фізрук" пригадав спільну службу під керівництвом Драпатого під час оборони Вовчанська. За його словами, новий головнокомандувач уважно ставиться до підлеглих, дотримується своїх обіцянок і планує операції "методично та ефективно".

"Він вміє слухати та дотримується слова, навіть коли йдеться про дрібні обіцянки", — сказав "Фізрук".

Як вказує військовий, свого часу бригадний генерал носив зелену футболку Збройних сил України, щоб вписатися в команду. А командир у 2-му корпусі "Хартія" на позивний "Математик" зауважив, що Драпатий, можливо, був "найкращим вибором" на заміну Сирському.

Інші українські військові високо оцінили Драпатого за його послужний список та відкритість щодо технологічних інновацій. За їх словами, новий головком підтримуватиме масштабніше використання наземних роботизованих комплексів, дронів та сучасних цифрових рішень. На їхню думку, саме швидке впровадження інновацій здатне забезпечити Україні перевагу над противником.

Водночас військові наголошують, що успіх нового головнокомандувача залежатиме не лише від його особистих якостей. Ключовим фактором стане здатність усієї військової системи швидко адаптуватися до нових викликів, скорочувати шлях від бойового досвіду до реальних змін у військах та надавати командирам на місцях більше свободи для оперативного ухвалення рішень.

"Україна накопичила унікальний бойовий досвід. Нашою головною перевагою має бути здатність навчатися, адаптуватися та масштабувати успішні рішення швидше, ніж ворог", — вказує інший військовий.

Окремо співрозмовники видання згадали колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який, на їхню думку, був рушієм реформ. Частина військових сподівається, що він ще повернеться до керівництва Міноборони, адже тандем Драпатого і Федорова називають потенційно найефективнішою командою для модернізації української армії.

"У військових колах існує консенсус щодо того, що він є найкращим кандидатом на цю посаду. Я вважаю, що Драпатій та Федоров були б командою мрії, яка може привести нас до перемоги", – сказав Дмитро Козятинський, колишній медик у складі "Вовків да Вінчі", який закликав цивільних до протестів.

Як підсумовує Business Insider, Драпатий успадкує низку ключових проблем для України. Однією з найгостріших є боротьба Києва з набором нових солдатів, тоді як його менші за чисельністю розгорнуті сили виснажені роками боїв.

"Незалежно від популярності, управління війною буде викликом, враховуючи проблеми з людськими ресурсами, незавершені реформи корпусів та дефіцит кваліфікованих людей на різних рівнях", – зауважив дослідник Національного інституту стратегічних досліджень України та фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію військових на призначення Драпатого.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна істерично відповіли на слова Драпатого про керівництво РФ.