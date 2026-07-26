Войдет в историю: украинские военные рассказали, чего ждут от Драпатого

Назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины вызвало волну оптимизма среди военных. Бойцы, пообщавшиеся с Business Insider, называют нового руководителя одним из самых авторитетных генералов современной войны и возлагают на него надежды по реформированию армии, развитию технологий и изменению подходов к управлению войсками.

Михаил Драпатый. Фото из открытых источников

22 июля президент Владимир Зеленский назначил 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Он сменил Александра Сырского, которого часть военных критиковала за приверженность жесткой вертикальной системе управления, унаследованной еще с советских времен.

Опрошенные военнослужащие отмечают, что Драпатый уже зарекомендовал себя как командир, способный стабилизировать самые сложные участки фронта. Один из операторов наземных беспилотных систем заявил, что надеется увидеть в нем генерала, который "войдет в историю как командующий, одержавший победу над Россией".

Бывший командир ударной роты беспилотников с позывным "Физрук" вспомнил совместную службу под руководством Драпатого во время обороны Волчанска. По его словам, новый главнокомандующий внимательно относится к подчиненным, сдерживает свои обещания и планирует операции "методически и эффективно".

"Он умеет слушать и придерживается слова, даже когда речь идет о мелких обещаниях", — сказал "Физрук".

Как указывает военный, в свое время бригадный генерал носил зеленую футболку Вооруженных сил Украины, чтобы вписаться в команду. А командир во 2-м корпусе "Хартия" на позывной "Математик" отметил, что Драпатый, возможно, был "лучшим выбором" взамен Сырскому.

Другие украинские военные высоко оценили Драпатого за его послужной список и открытость технологических инноваций. По их словам, новый главком будет поддерживать более масштабное использование наземных роботизированных комплексов, дронов и современных цифровых решений. По их мнению, самое быстрое внедрение инноваций способно обеспечить Украине преимущество противника.

В то же время военные отмечают, что успех нового главнокомандующего будет зависеть не только от его личных качеств. Ключевым фактором станет способность всей военной системы быстро адаптироваться к новым вызовам, сокращать путь от боевого опыта до реальных изменений в войсках и предоставлять командирам на местах больше свободы для оперативного принятия решений.

"Украина накопила уникальный боевой опыт. Нашим главным преимуществом должна быть способность учиться, адаптироваться и масштабировать успешные решения быстрее врага", — указывает другой военный.

Отдельно собеседники издания вспомнили бывшего министра обороны Михаила Федорова, который, по их мнению, был движущей силой реформ. Часть военных надеется, что он вернется к руководству Минобороны, ведь тандем Драпатого и Федорова называют потенциально самой эффективной командой для модернизации украинской армии.

"В военных кругах существует консенсус о том, что он является лучшим кандидатом на этот пост. Я считаю, что Драпатый и Федоров были бы командой мечты, которая может привести нас к победе", – сказал Дмитрий Козятинский, бывший медик в составе "Волков да Винчи", призвавший гражданских к протестам.

Как подытоживает Business Insider, Драпатый унаследует ряд ключевых проблем для Украины. Одной из острейших является борьба Киева с набором новых солдат, в то время как его меньшие по численности развернутые силы истощены годами боев.

"Независимо от популярности, управление войной будет вызовом, учитывая проблемы с человеческими ресурсами, незавершенные реформы корпусов и дефицит квалифицированных людей на разных уровнях", – отметил исследователь Национального института стратегических исследований Украины и фонда "Вернись живым" Николай Белесков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции военных на назначение Драпатого.

Также "Комментарии" писали, что у Путина истерически ответили на слова Драпатого о руководстве РФ.