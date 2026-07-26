Войдет в историю: украинские военные рассказали, чего ждут от Драпатого

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Slava Kot
Назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины вызвало волну оптимизма среди военных. Бойцы, пообщавшиеся с Business Insider, называют нового руководителя одним из самых авторитетных генералов современной войны и возлагают на него надежды по реформированию армии, развитию технологий и изменению подходов к управлению войсками.
Михаил Драпатый. Фото из открытых источников
22 июля президент Владимир Зеленский назначил 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Он сменил Александра Сырского, которого часть военных критиковала за приверженность жесткой вертикальной системе управления, унаследованной еще с советских времен.
Опрошенные военнослужащие отмечают, что Драпатый уже зарекомендовал себя как командир, способный стабилизировать самые сложные участки фронта. Один из операторов наземных беспилотных систем заявил, что надеется увидеть в нем генерала, который "войдет в историю как командующий, одержавший победу над Россией".
Бывший командир ударной роты беспилотников с позывным "Физрук" вспомнил совместную службу под руководством Драпатого во время обороны Волчанска. По его словам, новый главнокомандующий внимательно относится к подчиненным, сдерживает свои обещания и планирует операции "методически и эффективно".
Как указывает военный, в свое время бригадный генерал носил зеленую футболку Вооруженных сил Украины, чтобы вписаться в команду. А командир во 2-м корпусе "Хартия" на позывной "Математик" отметил, что Драпатый, возможно, был "лучшим выбором" взамен Сырскому.
Другие украинские военные высоко оценили Драпатого за его послужной список и открытость технологических инноваций. По их словам, новый главком будет поддерживать более масштабное использование наземных роботизированных комплексов, дронов и современных цифровых решений. По их мнению, самое быстрое внедрение инноваций способно обеспечить Украине преимущество противника.
В то же время военные отмечают, что успех нового главнокомандующего будет зависеть не только от его личных качеств. Ключевым фактором станет способность всей военной системы быстро адаптироваться к новым вызовам, сокращать путь от боевого опыта до реальных изменений в войсках и предоставлять командирам на местах больше свободы для оперативного принятия решений.
Отдельно собеседники издания вспомнили бывшего министра обороны Михаила Федорова, который, по их мнению, был движущей силой реформ. Часть военных надеется, что он вернется к руководству Минобороны, ведь тандем Драпатого и Федорова называют потенциально самой эффективной командой для модернизации украинской армии.
Как подытоживает Business Insider, Драпатый унаследует ряд ключевых проблем для Украины. Одной из острейших является борьба Киева с набором новых солдат, в то время как его меньшие по численности развернутые силы истощены годами боев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции военных на назначение Драпатого.
Также "Комментарии" писали, что у Путина истерически ответили на слова Драпатого о руководстве РФ.