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Хмара дав перше інтерв’ю на чолі Міноборони: про що говорив з соратницею Трампа Лорою Лумер

Очільник Міноборони Хмара поспілкувався з соратницею Трампа Лорою Лумер про війну, дрони та партнерство

28 липня 2026, 16:50
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Slava Kot

Тимчасово виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара дав перше інтерв’ю після призначення на посаду. Його співрозмовницею стала американська MAGA-блогерка Лора Лумер, яку вважають близькою до президента США Дональда Трампа.

Хмара дав перше інтерв’ю на чолі Міноборони: про що говорив з соратницею Трампа Лорою Лумер

Євгеній Хмара дав інтерв'ю Лорі Лумер. Фото: X / LauraLoomer

Лора Лумер повідомила, що розмова з Хмарою стосувалася ключових питань російсько-української війни, майбутнього оборонного партнерства між Києвом і Вашингтоном, а також перспектив розвитку безпілотних технологій. 

"Я щойно взяла ексклюзивне інтерв’ю з новопризначеним міністром оборони України Євгенієм Хмарою. Ми обговорили поточний стан війни з Росією, як він уявляє довгострокові військові відносини України з США, а також як Україна може допомогти Сполученим Штатам очолити світ у виробництві дронів та сучасній бойовій війні, щоб дві країни могли перемогти своїх спільних ворогів і стримувати російську агресію", – повідомила Лумер.

MAGA-блогерка додала, що повна версія інтерв’ю буде оприлюднена найближчим часом. За словами Лумер, це перше велике інтерв’ю Хмари після того, як він очолив Міністерство оборони у статусі виконувача обов’язків.

Візит Лумер до України включав низку зустрічей з високопосадовцями. Раніше вона вже записала інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, головою Центру протидії дезінформації Андрієм Коваленком та експрем’єр-міністром Арсенієм Яценюком. Також американська блогерка побувала в Бучі, зустрілася з представниками української влади, журналістами та працівниками енергетичної галузі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лора Лумер у Києві розкритикувала Путіна за руйнування Лаври.



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Джерело: https://x.com/LauraLoomer/status/2082073620935856164
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