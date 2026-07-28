Хмара дав перше інтерв’ю на чолі Міноборони: про що говорив з соратницею Трампа Лорою Лумер

Тимчасово виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара дав перше інтерв’ю після призначення на посаду. Його співрозмовницею стала американська MAGA-блогерка Лора Лумер, яку вважають близькою до президента США Дональда Трампа.

Євгеній Хмара дав інтерв'ю Лорі Лумер. Фото: X / LauraLoomer

Лора Лумер повідомила, що розмова з Хмарою стосувалася ключових питань російсько-української війни, майбутнього оборонного партнерства між Києвом і Вашингтоном, а також перспектив розвитку безпілотних технологій.

"Я щойно взяла ексклюзивне інтерв’ю з новопризначеним міністром оборони України Євгенієм Хмарою. Ми обговорили поточний стан війни з Росією, як він уявляє довгострокові військові відносини України з США, а також як Україна може допомогти Сполученим Штатам очолити світ у виробництві дронів та сучасній бойовій війні, щоб дві країни могли перемогти своїх спільних ворогів і стримувати російську агресію", – повідомила Лумер.

MAGA-блогерка додала, що повна версія інтерв’ю буде оприлюднена найближчим часом. За словами Лумер, це перше велике інтерв’ю Хмари після того, як він очолив Міністерство оборони у статусі виконувача обов’язків.

Візит Лумер до України включав низку зустрічей з високопосадовцями. Раніше вона вже записала інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, головою Центру протидії дезінформації Андрієм Коваленком та експрем’єр-міністром Арсенієм Яценюком. Також американська блогерка побувала в Бучі, зустрілася з представниками української влади, журналістами та працівниками енергетичної галузі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лора Лумер у Києві розкритикувала Путіна за руйнування Лаври.