Хмара дав перше інтерв’ю на чолі Міноборони: про що говорив з соратницею Трампа Лорою Лумер

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Slava Kot
Тимчасово виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара дав перше інтерв’ю після призначення на посаду. Його співрозмовницею стала американська MAGA-блогерка Лора Лумер, яку вважають близькою до президента США Дональда Трампа.
Євгеній Хмара дав інтерв'ю Лорі Лумер. Фото: X / LauraLoomer
Лора Лумер повідомила, що розмова з Хмарою стосувалася ключових питань російсько-української війни, майбутнього оборонного партнерства між Києвом і Вашингтоном, а також перспектив розвитку безпілотних технологій.
MAGA-блогерка додала, що повна версія інтерв’ю буде оприлюднена найближчим часом. За словами Лумер, це перше велике інтерв’ю Хмари після того, як він очолив Міністерство оборони у статусі виконувача обов’язків.
Візит Лумер до України включав низку зустрічей з високопосадовцями. Раніше вона вже записала інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, головою Центру протидії дезінформації Андрієм Коваленком та експрем’єр-міністром Арсенієм Яценюком. Також американська блогерка побувала в Бучі, зустрілася з представниками української влади, журналістами та працівниками енергетичної галузі.