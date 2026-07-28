Хмара дал первое интервью во главе Минобороны: о чем говорил с соратницей Трампа Лорой Лумер

Временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара дал первое интервью после назначения на должность. Его собеседницей стала американская MAGA-блогерша Лора Лумер, которую считают близкой к президенту США Дональду Трампу.

Евгений Хмара дал интервью Лоре Лумер. Фото: X/LauraLoomer

Лора Лумер сообщила, что разговор с Хмарой касался ключевых вопросов российско-украинской войны, будущего оборонного партнерства между Киевом и Вашингтоном, а также перспектив развития беспилотных технологий.

"Я только что взяла эксклюзивное интервью с новоназначенным министром обороны Украины Евгением Хмарой. Мы обсудили текущее состояние войны с Россией, как он представляет долгосрочные военные отношения Украины с США, а также, как Украина может помочь Соединенным Штатам возглавить мир в производстве дронов и современной боевой войне, чтобы две страны могли победить своих общих врагов и сдерживать российскую агрессию", – сообщила Лумер.

MAGA-блогерша добавила, что полная версия интервью будет обнародована в ближайшее время. По словам Лумер, это первое большое интервью Хмары после того, как он возглавил Министерство обороны в статусе исполняющего обязанности.

Визит Лумер в Украину включал ряд встреч с чиновниками. Ранее она уже записала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Центра противодействия дезинформации Андреем Коваленко и экс-премьер-министром Арсением Яценюком. Также американская блоггерша побывала в Буче, встретилась с представителями украинских властей, журналистами и работниками энергетической отрасли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лора Лумер в Киеве подвергла критике Путина за разрушение Лавры.