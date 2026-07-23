"Путін атакував Ісуса дроном": соратниця Трампа розкритикувала РФ в Лаврі (ВІДЕО)

Американська ультраправа блогерка та близька соратниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер, яка перебуває з візитом в Україні, відвідала Києво-Печерську лавру, пошкоджену внаслідок російського удару, та зробила заяву про дії Кремля.

Лора Лумер у Києво-Печерській лаврі. Фото: LauraLoomer / X

Лора Лумер опублікувала відео платформі X, де нагадала про російську атаку на територію Лаври 15 червня та звернула увагу на символічну деталь. За її словами, вибух пошкодив вікно, яке розташоване безпосередньо за статуєю Діви Марії та поруч зі скульптурою Ісуса Христа.

"Російські військові й Володимир Путін хотіли атакувати дроном Ісуса Христа. Я не думаю, що це збіг, що розбите вікно, уламки якого були по всій Лаврі, було точно позаду Діви Марії та поруч з Ісусом. Хто називає себе "захисником християнства" і намагається атакувати дроном Ісуса?", — каже блогерка.

Лумер також поставила під сумнів риторику російської влади про захист традиційних цінностей, зазначивши, що удари по одній з найдавніших православних святинь України суперечать таким заявам.

Візит американської блогерки до Лаври відбувся за участю заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці, міністерки культури Тетяни Бережної та генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.





Лора Лумер та Сергій Кислиця поблизу Києво-Печерської лаври

Окремо про візит Лумер згадав Сергій Кислиця, який подякував блогерці за рішення приїхати до України та побачити наслідки війни на власні очі. Лумер вже неодноразово заявляла, що після поїздки переглянула свої попередні погляди на Україну та дійшла висновку, що значна частина інформації, яку вона раніше сприймала як достовірну, виявилася російською пропагандою.

Нагадаємо, Лора Лумер прибула до України 20 липня. Повідомляючи про свій приїзд, вона написала: "Я не в Росії, тому що я не пропагандистка".

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що Лора Лумер заявила, що шокована після візиту в Україну.