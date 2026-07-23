"Путин атаковал Иисуса дроном": соратница Трампа раскритиковала РФ в Лавре (ВИДЕО)

Лора Лумер в Киево-Печерской Лавре. Фото: LauraLoomer/X

Американская ультраправая блоггер и близкая соратница президента США Дональда Трампа Лора Лумер, которая находится с визитом в Украине, посетила Киево-Печерскую лавру, поврежденную в результате российского удара, и сделала заявление о действиях Кремля.

Лора Лумер опубликовала видео на платформе X, где напомнила о российской атаке на территорию Лавры 15 июня и обратила внимание на символическую деталь. По ее словам, взрыв повредил окно, расположенное непосредственно за статуей Девы Марии и рядом со скульптурой Иисуса Христа.

"Российские военные и Владимир Путин хотели атаковать дроном Иисуса Христа. Я не думаю, что это совпадение, что разбитое окно, обломки которого были по всей Лавре, было точно позади Девы Марии и рядом с Иисусом. Кто называет себя "защитником христианства" и пытается атаковать дроном Иисуса?", — говорит блоггер.

Лумер также поставила под сомнение риторику российских властей о защите традиционных ценностей, отметив, что удары по одной из древнейших православных святынь Украины противоречат таким заявлениям.

Визит американской блоггерши в Лавру состоялся с участием заместителя руководителя Офиса президента Сергея Кислицы, министерши культуры Татьяны Бережной и генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.





Лора Лумер и Сергей Кислица вблизи Киево-Печерской лавры

Отдельно о визите Лумер вспомнил Сергей Кислица, который поблагодарил блоггер за решение приехать в Украину и увидеть последствия войны своими глазами. Лумер уже неоднократно заявляла, что после поездки пересмотрела свои предыдущие взгляды на Украину и пришла к выводу, что значительная часть информации, которую она воспринимала ранее как достоверную, оказалась российской пропагандой.

Напомним, Лора Лумер прибыла в Украину 20 июля. Сообщая о своем приезде, она написала: "Я не в России, потому что я не пропагандистка".

Ранее портал "Комметнари" сообщал, что Лора Лумер заявила, что шокирована после визита в Украину.