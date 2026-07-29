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Хмара очертил новую стратегию войны против России: Украина не будет отвечать "ударом на удар"

И.о. министра обороны Евгений Хмара заявил, что Украина должна действовать асимметрично в войне с Россией

29 июля 2026, 11:05
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Slava Kot

Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что в войне с Россией Украина должна делать ставку не на зеркальный ответ, а на асимметричные действия и максимально эффективное использование ресурсов. Об этом он сказал в своем первом интервью после назначения, которое дал американской блоггерке Лоре Лумер.

Хмара очертил новую стратегию войны против России: Украина не будет отвечать "ударом на удар"

Евгений Хмара. Фото из открытых источников

В интервью Лумер Хмара заявил, что стратегия Украины должна основываться на решениях, наносящих противнику значительные потери. Глава Минобороны отметил, что имеет четкое видение развития военной кампании и инструментов, которые могут повысить ее эффективность в будущем.

"Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично. У меня в голове есть четкая картина того, что используется, что можно использовать против врага и что может быть самым эффективным в будущем", — сказал Хмара.

Особое внимание руководитель Минобороны уделил вопросам логистики и управления ресурсами. По его мнению, успех на поле боя зависит не только от современного вооружения, но и своевременного обеспечения подразделений необходимой техникой и оборудованием.

Хмара также заявил, что Украина заинтересована в долгосрочном стратегическом партнерстве с США. Он выразил надежду, что Киев сможет не только получать военную помощь, но и делиться с американскими партнерами своим опытом ведения современной войны. Среди ключевых приоритетов новый руководитель оборонного ведомства назвал развитие собственного производства систем противовоздушной обороны, в частности, возможность выпуска комплексов Patriot для защиты украинских городов от российских ракетных атак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Хмара дал первое интервью во главе Минобороны соратнице Трампа Лори Лумер.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные рассказали, чего ждут от нового главкома.



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Источник: https://www.reuters.com/world/ukraine-must-act-asymmetrically-against-russia-new-acting-defense-minister-says-2026-07-29/
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