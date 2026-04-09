Хлопець по жарту записався в «іноагенти»: що йому зробили в рф

Суд у Росії засудив жителя Московської області Марата Нікандрова до 8 місяців умовного терміну у справі про порушення правил діяльності "іноземного агента".

Хлопець в рф по жарту записався в «інтагенти»

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Крім умовного покарання, суд також призначив йому випробувальний термін тривалістю один рік.

Справу відкрили у лютому через те, що Нікандров не подавав обов’язкову звітність до російського Мін’юсту. Раніше його вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за аналогічні порушення.

Відомо, що чоловік визнав свою провину.

При цьому у 2023 році, коли йому було 19 років, Нікандров сам подав заяву з проханням внести його до реєстру "іноземних агентів". Своє рішення він пояснив як жарт.

Після порушення кримінальної справи він заявив журналістам, що не очікував настільки серйозних наслідків.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські війська значно наростили використання безпілотників, зокрема БпЛА типу "Молнія", які поступово стають універсальним інструментом на полі бою.

Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Алекс". За його словами, на окремих напрямках кількість дронів "Молнія" вже майже дорівнює кількості FPV-дронів на радіокеруванні. Він зазначає, що ці безпілотники постійно модернізуються і використовуються не лише для ударів, а й для розвідки. Крім того, "Молнія" може застосовуватися як елемент протиповітряної оборони, що свідчить про розширення функціоналу таких платформ.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії зростають побоювання щодо проведення традиційного травневого параду в Москві та Санкт-Петербурзі через загрозу можливих ударів.

Про це пишуть російські Z-блогери, які раніше активно підтримували війну. За їхніми словами, причиною занепокоєння стали можливості українських далекобійних засобів ураження, які, як стверджується, здатні досягати Москви за короткий час.

