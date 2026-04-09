Парад у Москві під загрозою: росіяни бʼють паніку

У Росії зростають побоювання щодо проведення традиційного травневого параду в Москві та Санкт-Петербурзі через загрозу можливих ударів.

Парад у Москві може бути зірвано

Про це пишуть російські Z-блогери, які раніше активно підтримували війну.

За їхніми словами, причиною занепокоєння стали можливості українських далекобійних засобів ураження, які, як стверджується, здатні досягати Москви за короткий час.

Вони наголошують, що навіть оголошення повітряної тривоги під час заходу може мати значний медійний ефект і створити паніку серед учасників і глядачів.

У зв’язку з цим у російському інформаційному просторі з’являються припущення, що парад можуть скасувати або змінити формат його проведення.

Якщо це станеться, це буде перший випадок за десятиліття, коли один із головних символічних заходів у Росії опиниться під загрозою.

