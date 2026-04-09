Побиття до смерті: свідчення військового викликають мурахи по тілу
Побиття до смерті: свідчення військового викликають мурахи по тілу

Російський військовий заявив про побиття та вбивства солдатів у власному підрозділі

9 квітня 2026, 00:43
Ткачова Марія

Військовослужбовець російської армії Дмитро Поцелуйко заявив про жорстоке поводження та можливі вбивства військових у його підрозділі.

Побиття та смерть в армії рф

За його словами, йдеться про події у 30-му мотострілецькому полку 72-ї мотострілецької дивізії, які відбувалися, зокрема, на Вовчанському напрямку Харківської області.

Він стверджує, що двоє військовослужбовців загинули внаслідок дій командирів. У першому випадку одного з бійців, якого запідозрили у спробі залишити позицію, нібито жорстоко побили, після чого він помер. За словами Поцелуйка, тіло намагалися приховати.

В іншому випадку, за його твердженням, пораненого військового передали до військової поліції, але після повернення до підрозділу він був убитий.

Поцелуйко також заявив, що сам зазнавав фізичного насильства з боку командирів і під погрозами був змушений брати участь у побитті іншого військового.

Крім того, він повідомив про ненадання належної медичної допомоги після поранення, а також про можливі фальсифікації документів і нерівномірне присвоєння військових звань.

Військовий заявив, що дає свідчення у військовій прокуратурі та передав матеріали до відповідних органів. Водночас він висловив побоювання за власне життя.

Його заяви наразі не отримали офіційного підтвердження.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовослужбовець та командир підрозділу Максим Жорін заявив, що найближчим часом не варто очікувати реального перемир’я, а мобілізація в Україні триватиме.
За його словами, останні події свідчать про те, що як в Україні, так і на міжнародному рівні, зокрема щодо Ірану, ситуація залишається напруженою. Жорін також звернув увагу на зростання доходів Росії від експорту нафти, що, за його словами, дозволяє країні-агресору продовжувати війну.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus
