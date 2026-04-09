Побиття до смерті: свідчення військового викликають мурахи по тілу

Ткачова Марія
Військовослужбовець російської армії Дмитро Поцелуйко заявив про жорстоке поводження та можливі вбивства військових у його підрозділі.
Побиття та смерть в армії рф
За його словами, йдеться про події у 30-му мотострілецькому полку 72-ї мотострілецької дивізії, які відбувалися, зокрема, на Вовчанському напрямку Харківської області.
Він стверджує, що двоє військовослужбовців загинули внаслідок дій командирів. У першому випадку одного з бійців, якого запідозрили у спробі залишити позицію, нібито жорстоко побили, після чого він помер. За словами Поцелуйка, тіло намагалися приховати.
В іншому випадку, за його твердженням, пораненого військового передали до військової поліції, але після повернення до підрозділу він був убитий.
Поцелуйко також заявив, що сам зазнавав фізичного насильства з боку командирів і під погрозами був змушений брати участь у побитті іншого військового.
Крім того, він повідомив про ненадання належної медичної допомоги після поранення, а також про можливі фальсифікації документів і нерівномірне присвоєння військових звань.
Військовий заявив, що дає свідчення у військовій прокуратурі та передав матеріали до відповідних органів. Водночас він висловив побоювання за власне життя.
Його заяви наразі не отримали офіційного підтвердження.