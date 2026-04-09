Максим Жорін спалахнув заявою про війну та мобілізацію
Максим Жорін спалахнув заявою про війну та мобілізацію

Максим Жорін заявив, що перемир’я найближчим часом не буде, а мобілізація в Україні триватиме

9 квітня 2026, 00:29
Ткачова Марія

Військовослужбовець та командир підрозділу Максим Жорін заявив, що найближчим часом не варто очікувати реального перемир’я, а мобілізація в Україні триватиме.

За його словами, останні події свідчать про те, що як в Україні, так і на міжнародному рівні, зокрема щодо Ірану, ситуація залишається напруженою.

Жорін також звернув увагу на зростання доходів Росії від експорту нафти, що, за його словами, дозволяє країні-агресору продовжувати війну.

У зв’язку з цим він наголосив, що мобілізаційні процеси в Україні не припиняться, і закликав громадян самостійно обирати підрозділи та спеціальності.

За його словами, наразі існує багато підрозділів із якісним рекрутингом, які пропонують різні варіанти служби та прозорі умови.

Жорін підкреслив, що такий підхід дозволяє уникнути ситуацій, коли люди потрапляють у підрозділи без підготовки або мотивації.

Окремо він зазначив, що Третій армійський корпус наразі є одним із найбільших за чисельністю, однак у ньому ще залишаються вакантні місця.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські так звані Z-блогери, які раніше активно підтримували війну та були важливим елементом пропаганди, дедалі частіше виступають із критикою російського керівництва та дій армії.
Про це повідомляє NV з посиланням на оцінки експертів. Зазначається, що "воєнкори" почали відкрито писати про проблеми мобілізації, приховування реальних втрат, корупцію та жорстку цензуру в Росії. Деякі з них також різко оцінюють політичну систему країни, називаючи її "феодальною", і попереджають про ознаки передреволюційної ситуації. Експерти наголошують, що кількість критичних матеріалів зростає, а рівень довіри до прокремлівських джерел інформації поступово знижується.



Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/6021
