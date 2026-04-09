Максим Жорін спалахнув заявою про війну та мобілізацію

Ткачова Марія
Військовослужбовець та командир підрозділу Максим Жорін заявив, що найближчим часом не варто очікувати реального перемир’я, а мобілізація в Україні триватиме.
Максим Жорін про війну та мобілізацію в Україні
За його словами, останні події свідчать про те, що як в Україні, так і на міжнародному рівні, зокрема щодо Ірану, ситуація залишається напруженою.
Жорін також звернув увагу на зростання доходів Росії від експорту нафти, що, за його словами, дозволяє країні-агресору продовжувати війну.
У зв’язку з цим він наголосив, що мобілізаційні процеси в Україні не припиняться, і закликав громадян самостійно обирати підрозділи та спеціальності.
За його словами, наразі існує багато підрозділів із якісним рекрутингом, які пропонують різні варіанти служби та прозорі умови.
Жорін підкреслив, що такий підхід дозволяє уникнути ситуацій, коли люди потрапляють у підрозділи без підготовки або мотивації.
Окремо він зазначив, що Третій армійський корпус наразі є одним із найбільших за чисельністю, однак у ньому ще залишаються вакантні місця.