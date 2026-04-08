Путіна критикують свої: чому Z-фахівці змінили риторику

Ткачова Марія
Російські так звані Z-блогери, які раніше активно підтримували війну та були важливим елементом пропаганди, дедалі частіше виступають із критикою російського керівництва та дій армії.
Блогери в рф проти стратегії Путіна
Про це повідомляє NV з посиланням на оцінки експертів.
Зазначається, що "воєнкори" почали відкрито писати про проблеми мобілізації, приховування реальних втрат, корупцію та жорстку цензуру в Росії.
Деякі з них також різко оцінюють політичну систему країни, називаючи її "феодальною", і попереджають про ознаки передреволюційної ситуації.
Експерти наголошують, що кількість критичних матеріалів зростає, а рівень довіри до прокремлівських джерел інформації поступово знижується.
За їхніми словами, після системної зачистки інформаційного простору Кремль фактично втратив можливість об’єктивно оцінювати настрої в суспільстві.
У таких умовах саме фронтові блогери стають своєрідним індикатором реального стану справ як у російській армії, так і всередині країни.