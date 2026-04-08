Путіна критикують свої: чому Z-фахівці змінили риторику
Путіна критикують свої: чому Z-фахівці змінили риторику

Російські Z-блогери дедалі частіше критикують війну та владу — це може стати новим викликом для Кремля

8 квітня 2026, 22:28
Ткачова Марія

Російські так звані Z-блогери, які раніше активно підтримували війну та були важливим елементом пропаганди, дедалі частіше виступають із критикою російського керівництва та дій армії.

Блогери в рф проти стратегії Путіна

Про це повідомляє NV з посиланням на оцінки експертів.

Зазначається, що "воєнкори" почали відкрито писати про проблеми мобілізації, приховування реальних втрат, корупцію та жорстку цензуру в Росії.

Деякі з них також різко оцінюють політичну систему країни, називаючи її "феодальною", і попереджають про ознаки передреволюційної ситуації.

Експерти наголошують, що кількість критичних матеріалів зростає, а рівень довіри до прокремлівських джерел інформації поступово знижується.

За їхніми словами, після системної зачистки інформаційного простору Кремль фактично втратив можливість об’єктивно оцінювати настрої в суспільстві.

У таких умовах саме фронтові блогери стають своєрідним індикатором реального стану справ як у російській армії, так і всередині країни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 5 квітня Сили оборони України завдали комплексних ударів по стратегічних об’єктах у Краснодарському краї росії, а також по позиціях противника на окупованих територіях. Про це повідомили у Генеральному штабі.
Однією з ключових цілей став нафтовий термінал "Шесхарис". У результаті атаки було пошкоджено стендери на кількох причалах, зокрема №1, №1А та №2, а також уражено інфраструктуру на причалах №6 і №7. Крім того, підтверджено пошкодження трьох резервуарів на перевалочній нафтобазі "Грушовая", яка забезпечує роботу цього терміналу. Ураження таких об’єктів напряму впливає на логістику транспортування нафти та експортні можливості росії.



Джерело: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-v-ukrajini-chomu-rosiyski-blogeri-pochali-kritikuvati-putina-ta-shcho-chekaye-naysmilivishih-50598406.html?utm_source=telegram
