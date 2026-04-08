Путина критикуют свои: почему Z-специалисты сменили риторику

Ткачова Марія
Российские так называемые Z-блоггеры, ранее активно поддерживавшие войну и являвшиеся важным элементом пропаганды, все чаще выступают с критикой российского руководства и действий армии.
Блоггеры в России против стратегии Путина
Об этом сообщает NV со ссылкой на оценки экспертов.
Отмечается, что "военкоры" начали открыто писать о проблемах мобилизации, сокрытии реальных потерь, коррупции и жесткой цензуре в России.
Некоторые из них также резко оценивают политическую систему страны, называя ее "феодальной" и предупреждают о признаках предреволюционной ситуации.
Эксперты отмечают, что количество критических материалов растет, а уровень доверия к прокремлевским источникам информации постепенно снижается.
По их словам, после системной зачистки информационного пространства Кремль фактически упустил возможность объективно оценивать настроения в обществе.
В таких условиях именно фронтовые блоггеры становятся своеобразным индикатором реального положения дел как в российской армии, так и внутри страны.