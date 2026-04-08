logo

BTC/USD

71128

ETH/USD

2202.67

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Путина критикуют свои: почему Z-специалисты сменили риторику
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина критикуют свои: почему Z-специалисты сменили риторику

Российские Z-блоггеры все чаще критикуют войну и власть, что может стать новым вызовом для Кремля

8 апреля 2026, 22:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские так называемые Z-блоггеры, ранее активно поддерживавшие войну и являвшиеся важным элементом пропаганды, все чаще выступают с критикой российского руководства и действий армии.

Блоггеры в России против стратегии Путина

Об этом сообщает NV со ссылкой на оценки экспертов.

Отмечается, что "военкоры" начали открыто писать о проблемах мобилизации, сокрытии реальных потерь, коррупции и жесткой цензуре в России.

Некоторые из них также резко оценивают политическую систему страны, называя ее "феодальной" и предупреждают о признаках предреволюционной ситуации.

Эксперты отмечают, что количество критических материалов растет, а уровень доверия к прокремлевским источникам информации постепенно снижается.

По их словам, после системной зачистки информационного пространства Кремль фактически упустил возможность объективно оценивать настроения в обществе.

В таких условиях именно фронтовые блоггеры становятся своеобразным индикатором реального положения дел как в российской армии, так и внутри страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 5 апреля Силы обороны Украины нанесли комплексные удары по стратегическим объектам в Краснодарском крае России, а также по позициям противника на оккупированных территориях. Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Одной из ключевых целей стал нефтяной терминал "Шесхарис". В результате атаки были повреждены стендеры на нескольких причалах, в том числе №1, №1А и №2, а также поражена инфраструктура на причалах №6 и №7. Кроме того, подтверждено повреждение трех резервуаров на перевалочной нефтебазе "Грушовая", обеспечивающей работу этого терминала. Поражение таких объектов влияет на логистику транспортировки нефти и экспортные возможности России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-v-ukrajini-chomu-rosiyski-blogeri-pochali-kritikuvati-putina-ta-shcho-chekaye-naysmilivishih-50598406.html?utm_source=telegram
Теги:

Новости

Все новости