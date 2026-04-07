Бʼють по всьому: Україна уразила фрегат із «Калібрами»

5 квітня Сили оборони України завдали комплексних ударів по стратегічних об’єктах у Краснодарському краї росії, а також по позиціях противника на окупованих територіях. Про це повідомили у Генеральному штабі.

Українська атака по стратегічних цілях рф

Однією з ключових цілей став нафтовий термінал "Шесхарис". У результаті атаки було пошкоджено стендери на кількох причалах, зокрема №1, №1А та №2, а також уражено інфраструктуру на причалах №6 і №7.

Крім того, підтверджено пошкодження трьох резервуарів на перевалочній нафтобазі "Грушовая", яка забезпечує роботу цього терміналу. Ураження таких об’єктів напряму впливає на логістику транспортування нафти та експортні можливості росії.

Окремо зафіксовано влучання двох ударних безпілотників у російський фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник". Цей корабель є носієм крилатих ракет "Калібр", які активно використовуються для ударів по території України.

Паралельно українські сили уразили пункти управління безпілотниками противника в районах Зеленого на Запоріжжі та Удачного на Донеччині. Це має ускладнити координацію дронових атак російської армії.

Також підтверджено втрати противника у живій силі в районах Строганівки та Красногірського Запорізької області, а також Родинського на Донеччині.

Експерти зазначають, що подібні комплексні операції одночасно послаблюють як військову, так і економічну складову росії, знижуючи її здатність вести війну.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 7 квітня Сили оборони України завдали удару по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл", розташованому в Ленінградській області рф. Цей об’єкт є одним із ключових елементів російської експортної інфраструктури нафтопродуктів.