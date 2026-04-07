Бьют по всему: Украина поразила фрегат с «Калибрами»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
5 апреля Силы обороны Украины нанесли комплексные удары по стратегическим объектам в Краснодарском крае России, а также по позициям противника на оккупированных территориях. Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Украинская атака по стратегическим целям России
Одной из ключевых целей стал нефтяной терминал "Шесхарис". В результате атаки были повреждены стендеры на нескольких причалах, в том числе №1, №1А и №2, а также поражена инфраструктура на причалах №6 и №7.
Кроме того, подтверждено повреждение трех резервуаров на перевалочной нефтебазе "Грушовая", обеспечивающей работу этого терминала. Поражение таких объектов влияет на логистику транспортировки нефти и экспортные возможности России.
Отдельно зафиксировано попадание двух ударных беспилотников в русский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник". Этот корабль является носителем крылатых ракет "Калибр", активно используемых для ударов по территории Украины.
Параллельно украинские силы поразили пункты управления беспилотниками противника в районах Зеленого в Запорожье и Удачного Донецкой области. Это должно усложнить координацию дроновых атак русской армии.
Также подтверждены потери противника в живой силе в районах Строгановки и Красногорского Запорожской области, а также Родинского Донецкой области.
Эксперты отмечают, что подобные комплексные операции одновременно ослабляют как военную, так и экономическую составляющую России, снижая ее способность вести войну.