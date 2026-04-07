Бьют по всему: Украина поразила фрегат с «Калибрами»

5 апреля Силы обороны Украины нанесли комплексные удары по стратегическим объектам в Краснодарском крае России, а также по позициям противника на оккупированных территориях. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Украинская атака по стратегическим целям России

Одной из ключевых целей стал нефтяной терминал "Шесхарис". В результате атаки были повреждены стендеры на нескольких причалах, в том числе №1, №1А и №2, а также поражена инфраструктура на причалах №6 и №7.

Кроме того, подтверждено повреждение трех резервуаров на перевалочной нефтебазе "Грушовая", обеспечивающей работу этого терминала. Поражение таких объектов влияет на логистику транспортировки нефти и экспортные возможности России.

Отдельно зафиксировано попадание двух ударных беспилотников в русский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник". Этот корабль является носителем крылатых ракет "Калибр", активно используемых для ударов по территории Украины.

Параллельно украинские силы поразили пункты управления беспилотниками противника в районах Зеленого в Запорожье и Удачного Донецкой области. Это должно усложнить координацию дроновых атак русской армии.

Также подтверждены потери противника в живой силе в районах Строгановки и Красногорского Запорожской области, а также Родинского Донецкой области.

Эксперты отмечают, что подобные комплексные операции одновременно ослабляют как военную, так и экономическую составляющую России, снижая ее способность вести войну.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 7 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл", расположенному в Ленинградской области РФ. Этот объект является одним из ключевых частей русской экспортной инфраструктуры нефтепродуктов.