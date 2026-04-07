Все палає: Україна нанесла серію сильних ударів
НОВИНИ

Все палає: Україна нанесла серію сильних ударів

Україна продовжує бити по нафтовій інфраструктурі рф — уражено ще один ключовий експортний термінал

7 квітня 2026, 18:06
Ткачова Марія

У ніч на 7 квітня Сили оборони України завдали удару по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл", розташованому в Ленінградській області рф. Цей об’єкт є одним із ключових елементів російської експортної інфраструктури нафтопродуктів.

Українська атака по нафтовій інфраструктурі рф

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше три резервуари, які належать підприємству "Транснефть-Балтика". Наразі уточнюються масштаби збитків, однак уже відомо, що об’єкт зазнав суттєвих уражень.

Окрім цього, українські військові уточнили результати попередніх ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, здійснених 5 квітня. Зокрема, в порту "Транснефть-Порт Приморськ" було пошкоджено три резервуари типу РВСП-20000, що призвело до займання нафтопродуктів.

Такі резервуари використовуються для довготривалого зберігання великих обсягів нафти та інших легкозаймистих речовин, що робить їх критично важливими для функціонування всієї логістичної системи.

Також підтверджено ураження об’єктів підприємства "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Пошкоджено установки первинної переробки нафти, зокрема АВТ-6 та АВТ-1, а також установку, що використовується для виробництва бітумів.

Експерти зазначають, що системні удари по нафтопереробній та транспортній інфраструктурі безпосередньо впливають на економічні можливості росії та її здатність фінансувати війну.

Українські Сили оборони наголошують, що подібні операції триватимуть і надалі — як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибині рф, до повного припинення агресії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українська воєнна розвідка повідомила про нові свідчення внутрішніх проблем у підрозділах російської армії. Йдеться про перехоплену розмову окупантів, яка демонструє низький рівень дисципліни та напруження між військовими різного походження.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/37008
