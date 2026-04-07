Все пылает: Украина нанесла серию сильных ударов

В ночь на 7 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл", расположенному в Ленинградской области России. Этот объект является одним из ключевых частей русской экспортной инфраструктуры нефтепродуктов.

Украинская атака по нефтяной инфраструктуре РФ

По предварительным данным, в результате атаки повреждены по меньшей мере три резервуара, принадлежащих предприятию "Транснефть-Балтика". Сейчас уточняются масштабы ущерба, однако уже известно, что объект понес существенные поражения.

Кроме этого, украинские военные уточнили результаты предварительных ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, осуществленных 5 апреля. В частности, в порту "Транснефть-Порт Приморск" были повреждены три резервуара типа РВСН-20000, что привело к возгоранию нефтепродуктов.

Такие резервуары используются для длительного хранения больших объемов нефти и других легковоспламеняющихся веществ, что делает их критически важными для функционирования всей логистической системы.

Также подтверждено поражение объектов предприятия "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Повреждены установки первичной переработки нефти, в частности, АВТ-6 и АВТ-1, а также установка, используемая для производства битумов.

Эксперты отмечают, что системные удары по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре оказывают непосредственное влияние на экономические возможности России и ее способность финансировать войну.

Украинские Силы обороны отмечают, что подобные операции будут продолжаться и дальше — как на временно оккупированных территориях, так и в глубине России, до полного прекращения агрессии.

