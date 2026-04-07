logo_ukra

BTC/USD

67958

ETH/USD

2073.12

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Командири бояться підлеглих: нові подробиці
commentss НОВИНИ Всі новини

Командири бояться підлеглих: нові подробиці

У російській армії посилюються внутрішні конфлікти та дисциплінарні проблеми

7 квітня 2026, 18:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українська воєнна розвідка повідомила про нові свідчення внутрішніх проблем у підрозділах російської армії. Йдеться про перехоплену розмову окупантів, яка демонструє низький рівень дисципліни та напруження між військовими різного походження.

Командири бояться підлеглих: нові подробиці

Дисципліна в армії рф

У записі один із російських військових скаржиться на поведінку інших підрозділів, зазначаючи, що частина бійців не виконує завдання та зловживає алкоголем. За його словами, окремі групи фактично не беруть участі у бойових діях і не дотримуються наказів.

Крім того, у розмові йдеться про проблеми з підпорядкуванням. Командири побоюються конфліктів із представниками різних регіонів, оскільки ті можуть скаржитися до впливових структур або створювати внутрішні бунти. У результаті частина особового складу не визнає авторитет керівництва.

Аналітики зазначають, що такі сигнали можуть свідчити про поглиблення кризових явищ у російських військах, зокрема проблеми з дисципліною, управлінням і взаємодією між підрозділами.

Водночас українська розвідка наголошує, що російські військові, які не бажають брати участь у війні, мають можливість здатися в полон через спеціальний проєкт "Хочу жить", який гарантує збереження життя.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський письменник і пропагандист Захар Прилєпін заявив, що Україна вже здійснює більше дронових атак по території рф, ніж росія — по Україні.
У своїх публічних заявах він висловив занепокоєння тим, що інтенсивність українських ударів продовжує зростати. За його словами, якщо росія не має "резервного плану", то атаки можуть поширитися з прикордонних регіонів на центральну частину країни. Прилєпін також розкритикував російське керівництво, заявивши, що президенту Володимиру путіну подають недостовірну інформацію про реальний стан справ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/8160
Теги:

Новини

Всі новини