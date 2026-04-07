Командири бояться підлеглих: нові подробиці

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Українська воєнна розвідка повідомила про нові свідчення внутрішніх проблем у підрозділах російської армії. Йдеться про перехоплену розмову окупантів, яка демонструє низький рівень дисципліни та напруження між військовими різного походження.
Дисципліна в армії рф
У записі один із російських військових скаржиться на поведінку інших підрозділів, зазначаючи, що частина бійців не виконує завдання та зловживає алкоголем. За його словами, окремі групи фактично не беруть участі у бойових діях і не дотримуються наказів.
Крім того, у розмові йдеться про проблеми з підпорядкуванням. Командири побоюються конфліктів із представниками різних регіонів, оскільки ті можуть скаржитися до впливових структур або створювати внутрішні бунти. У результаті частина особового складу не визнає авторитет керівництва.
Аналітики зазначають, що такі сигнали можуть свідчити про поглиблення кризових явищ у російських військах, зокрема проблеми з дисципліною, управлінням і взаємодією між підрозділами.
Водночас українська розвідка наголошує, що російські військові, які не бажають брати участь у війні, мають можливість здатися в полон через спеціальний проєкт "Хочу жить", який гарантує збереження життя.