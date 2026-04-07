Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинская военная разведка сообщила о новых показаниях внутренних проблем в подразделениях российской армии. Речь идет о перехваченном разговоре окупантов, который демонстрирует низкий уровень дисциплины и напряжения между военными различного происхождения.
Дисциплина в армии РФ
В записи одно из российских военных жалуется на поведение других подразделений, отмечая, что часть бойцов не выполняет задание и злоупотребляет алкоголем. По его словам, отдельные группы фактически не участвуют в боевых действиях и не соблюдают приказы.
Кроме того, речь идет о проблемах с подчинением. Командиры опасаются конфликтов с представителями разных регионов, поскольку те могут жаловаться на влиятельные структуры или создавать внутренние бунты. В итоге часть личного состава не признает авторитет управления.
Аналитики отмечают, что такие сигналы могут свидетельствовать об углублении кризисных явлений в российских войсках, в частности, проблемах с дисциплиной, управлением и взаимодействием между подразделениями.
В то же время украинская разведка отмечает, что российские военные, не желающие участвовать в войне, могут сдаться в плен через специальный проект "Хочу жить", который гарантирует сохранение жизни.