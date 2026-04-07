Командиры боятся подчиненных: новые подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Командиры боятся подчиненных: новые подробности

В русской армии усугубляются внутренние конфликты и дисциплинарные проблемы

7 апреля 2026, 18:00
Ткачова Марія

Украинская военная разведка сообщила о новых показаниях внутренних проблем в подразделениях российской армии. Речь идет о перехваченном разговоре окупантов, который демонстрирует низкий уровень дисциплины и напряжения между военными различного происхождения.

Дисциплина в армии РФ

В записи одно из российских военных жалуется на поведение других подразделений, отмечая, что часть бойцов не выполняет задание и злоупотребляет алкоголем. По его словам, отдельные группы фактически не участвуют в боевых действиях и не соблюдают приказы.

Кроме того, речь идет о проблемах с подчинением. Командиры опасаются конфликтов с представителями разных регионов, поскольку те могут жаловаться на влиятельные структуры или создавать внутренние бунты. В итоге часть личного состава не признает авторитет управления.

Аналитики отмечают, что такие сигналы могут свидетельствовать об углублении кризисных явлений в российских войсках, в частности, проблемах с дисциплиной, управлением и взаимодействием между подразделениями.

В то же время украинская разведка отмечает, что российские военные, не желающие участвовать в войне, могут сдаться в плен через специальный проект "Хочу жить", который гарантирует сохранение жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский писатель и пропагандист Захар Прилепин заявил, что Украина уже совершает больше дроновых атак по территории России, чем Россия — по Украине.
В своих публичных заявлениях он выразил обеспокоенность тем, что интенсивность украинских ударов продолжает расти. По его словам, если у России нет "резервного плана", то атаки могут распространиться с приграничных регионов на центральную часть страны. Прилепин также подверг критике российское руководство, заявив, что президенту Владимиру Путину подают недостоверную информацию о реальном положении дел.



Источник: https://t.me/DIUkraine/8160
