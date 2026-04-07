«Нас обманывают»: пропагандист заявив про провал

Російський письменник і пропагандист Захар Прилєпін заявив, що Україна вже здійснює більше дронових атак по території рф, ніж росія — по Україні.

Пропагандисти рф критикують владу

У своїх публічних заявах він висловив занепокоєння тим, що інтенсивність українських ударів продовжує зростати. За його словами, якщо росія не має "резервного плану", то атаки можуть поширитися з прикордонних регіонів на центральну частину країни.

Прилєпін також розкритикував російське керівництво, заявивши, що президенту Володимиру путіну подають недостовірну інформацію про реальний стан справ.

Він наголосив, що ще на початку війни російській владі доповідали про швидкий сценарій, згідно з яким достатньо було зайти до Києва, щоб отримати підтримку місцевого населення. Однак ці очікування не справдилися, що, на його думку, стало однією з причин затягування війни.

Подібні заяви свідчать про зростання напруги навіть серед представників проросійського інформаційного середовища, які дедалі частіше відкрито говорять про проблеми у веденні війни.

