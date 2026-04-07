Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Нас обманывают»: пропагандист заявив про провал
«Нас обманывают»: пропагандист заявив про провал

Російський пропагандист визнав, що Україна вже переважає рф за дроновими ударами і попередив про ризики для центру країни

7 квітня 2026, 17:26
Ткачова Марія

Російський письменник і пропагандист Захар Прилєпін заявив, що Україна вже здійснює більше дронових атак по території рф, ніж росія — по Україні.

Пропагандисти рф критикують владу

У своїх публічних заявах він висловив занепокоєння тим, що інтенсивність українських ударів продовжує зростати. За його словами, якщо росія не має "резервного плану", то атаки можуть поширитися з прикордонних регіонів на центральну частину країни.

Прилєпін також розкритикував російське керівництво, заявивши, що президенту Володимиру путіну подають недостовірну інформацію про реальний стан справ.

Він наголосив, що ще на початку війни російській владі доповідали про швидкий сценарій, згідно з яким достатньо було зайти до Києва, щоб отримати підтримку місцевого населення. Однак ці очікування не справдилися, що, на його думку, стало однією з причин затягування війни.

Подібні заяви свідчать про зростання напруги навіть серед представників проросійського інформаційного середовища, які дедалі частіше відкрито говорять про проблеми у веденні війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 22-річний Тарас із Луцька приєднався до 63-ї окремої механізованої бригади у складі 3-го армійського корпусу, обравши підрозділ, де раніше служив його батько.
Хлопець розповідає, що це рішення було для нього особистим. Він знав багатьох військових із цієї бригади та відчував зв’язок із підрозділом ще до того, як сам став до лав армії. У цивільному житті Тарас займався перевезенням товарів між Україною та країнами Європи. Після початку повномасштабної війни його життя змінилося, але остаточне рішення піти на службу він прийняв не одразу.



