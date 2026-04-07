Нас обманывают: пропагандист заявил о провале
Нас обманывают: пропагандист заявил о провале

Российский пропагандист признал, что Украина уже преобладает РФ по дроновым ударам и предупредил о рисках для центра страны

7 апреля 2026, 17:26
Ткачова Марія

Российский писатель и пропагандист Захар Прилепин заявил, что Украина уже совершает больше дроновых атак по территории России, чем Россия — по Украине.

Нас обманывают: пропагандист заявил о провале

Пропагандисты России критикуют власть

В своих публичных заявлениях он выразил обеспокоенность тем, что интенсивность украинских ударов продолжает расти. По его словам, если у России нет "резервного плана", то атаки могут распространиться с приграничных регионов на центральную часть страны.

Прилепин также подверг критике российское руководство, заявив, что президенту Владимиру Путину подают недостоверную информацию о реальном положении дел.

Он подчеркнул, что еще в начале войны российские власти докладывали о скором сценарии, согласно которому достаточно было зайти в Киев, чтобы получить поддержку местного населения. Однако эти ожидания не оправдались, что, по его мнению, явилось одной из причин затягивания войны.

Подобные заявления свидетельствуют о росте напряжения даже среди представителей пророссийской информационной среды, которые все чаще и более открыто говорят о проблемах в ведении войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 22-летний Тарас из Луцка присоединился к 63-й отдельной механизированной бригаде в составе 3-го армейского корпуса, выбрав подразделение, где раньше служил его отец.
Парень рассказывает, что это решение было для него личным. Он знал многих военных из этой бригады и чувствовал связь с подразделением еще до того, как сам вступил в армию. В гражданской жизни Тарас занимался перевозкой товаров между Украиной и странами Европы. После начала полномасштабной войны его жизнь поменялась, но окончательное решение пойти на службу он принял не сразу.



