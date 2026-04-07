Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Российский писатель и пропагандист Захар Прилепин заявил, что Украина уже совершает больше дроновых атак по территории России, чем Россия — по Украине.
Пропагандисты России критикуют власть
В своих публичных заявлениях он выразил обеспокоенность тем, что интенсивность украинских ударов продолжает расти. По его словам, если у России нет "резервного плана", то атаки могут распространиться с приграничных регионов на центральную часть страны.
Прилепин также подверг критике российское руководство, заявив, что президенту Владимиру Путину подают недостоверную информацию о реальном положении дел.
Он подчеркнул, что еще в начале войны российские власти докладывали о скором сценарии, согласно которому достаточно было зайти в Киев, чтобы получить поддержку местного населения. Однако эти ожидания не оправдались, что, по его мнению, явилось одной из причин затягивания войны.
Подобные заявления свидетельствуют о росте напряжения даже среди представителей пророссийской информационной среды, которые все чаще и более открыто говорят о проблемах в ведении войны.