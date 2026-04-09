Максим Жорин вспыхнул заявлением о войне и мобилизации

Ткачова Марія
Военнослужащий и командир подразделения Максим Жорин заявил, что в ближайшее время не стоит ждать реального перемирия, а мобилизация в Украине будет продолжаться.
Максим Жорин о войне и мобилизации в Украине
По его словам, последние события свидетельствуют о том, что как в Украине, так и на международном уровне, в частности по Ирану, ситуация остается напряженной.
Жорин также обратил внимание на рост доходов России от экспорта нефти, что, по его словам, позволяет стране-агрессору продолжать войну.
В этой связи он подчеркнул, что мобилизационные процессы в Украине не прекратятся, и призвал граждан самостоятельно выбирать подразделения и специальности.
По его словам, в настоящее время существует множество подразделений с качественным рекрутингом, которые предлагают разные варианты службы и прозрачные условия.
Жорин подчеркнул, что такой подход позволяет избежать ситуаций, когда люди попадают в подразделения без подготовки или мотивации.
Отдельно он отметил, что Третий армейский корпус является одним из самых больших по численности, однако в нем еще остаются вакантные места.