Максим Жорин вспыхнул заявлением о войне и мобилизации

Военнослужащий и командир подразделения Максим Жорин заявил, что в ближайшее время не стоит ждать реального перемирия, а мобилизация в Украине будет продолжаться.

Максим Жорин о войне и мобилизации в Украине

По его словам, последние события свидетельствуют о том, что как в Украине, так и на международном уровне, в частности по Ирану, ситуация остается напряженной.

Жорин также обратил внимание на рост доходов России от экспорта нефти, что, по его словам, позволяет стране-агрессору продолжать войну.

В этой связи он подчеркнул, что мобилизационные процессы в Украине не прекратятся, и призвал граждан самостоятельно выбирать подразделения и специальности.

По его словам, в настоящее время существует множество подразделений с качественным рекрутингом, которые предлагают разные варианты службы и прозрачные условия.

Жорин подчеркнул, что такой подход позволяет избежать ситуаций, когда люди попадают в подразделения без подготовки или мотивации.

Отдельно он отметил, что Третий армейский корпус является одним из самых больших по численности, однако в нем еще остаются вакантные места.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские так называемые Z-блоггеры, ранее активно поддерживавшие войну и являвшиеся важным элементом пропаганды, все чаще выступают с критикой российского руководства и действий армии.

Об этом сообщает NV со ссылкой на оценки экспертов. Отмечается, что "военкоры" начали открыто писать о проблемах мобилизации, сокрытии реальных потерь, коррупции и жесткой цензуре в России. Некоторые из них также резко оценивают политическую систему страны, называя ее "феодальной" и предупреждают о признаках предреволюционной ситуации. Эксперты отмечают, что количество критических материалов растет, а уровень доверия к прокремлевским источникам информации постепенно снижается.

