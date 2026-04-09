Избиение до смерти: сведения военного вызывают мурашки по телу

Военнослужащий российской армии Дмитрий Поцелуйко заявил о жестоком обращении и возможных убийствах военных в его подразделении.

Избиение до смерти в армии РФ

По его словам, речь идет о событиях в 30-м мотострелковом полку 72-й мотострелковой дивизии, которые происходили, в частности, на Волчанском направлении Харьковской области.

Он утверждает, что двое военнослужащих погибли в результате действий командиров. В первом случае одного из бойцов, заподозренного в попытке покинуть позицию, якобы жестоко избили, после чего он умер. По словам Поцелуйко, тело пытались скрыть.

В противном случае, по его утверждению, раненого военного передали в военную полицию, но по возвращении в подразделение он был убит.

Поцелуйко также заявил, что сам подвергался физическому насилию со стороны командиров и под угрозами был вынужден участвовать в избиении другого военного.

Кроме того, он сообщил о неоказании надлежащей медицинской помощи после ранения, а также о возможных фальсификации документов и неравномерном присвоении воинских званий.

Военный заявил, что дает показания в военной прокуратуре и передал материалы в соответствующие органы. В то же время он выразил опасение за свою жизнь.

Его заявления пока не получили официального подтверждения.

