Война с Россией Избиение до смерти: сведения военного вызывают мурашки по телу
НОВОСТИ

Избиение до смерти: сведения военного вызывают мурашки по телу

Российский военный заявил об избиении и убийствах солдат в собственном подразделении

9 апреля 2026, 00:43
Автор:
Ткачова Марія

Военнослужащий российской армии Дмитрий Поцелуйко заявил о жестоком обращении и возможных убийствах военных в его подразделении.

Избиение до смерти в армии РФ

По его словам, речь идет о событиях в 30-м мотострелковом полку 72-й мотострелковой дивизии, которые происходили, в частности, на Волчанском направлении Харьковской области.

Он утверждает, что двое военнослужащих погибли в результате действий командиров. В первом случае одного из бойцов, заподозренного в попытке покинуть позицию, якобы жестоко избили, после чего он умер. По словам Поцелуйко, тело пытались скрыть.

В противном случае, по его утверждению, раненого военного передали в военную полицию, но по возвращении в подразделение он был убит.

Поцелуйко также заявил, что сам подвергался физическому насилию со стороны командиров и под угрозами был вынужден участвовать в избиении другого военного.

Кроме того, он сообщил о неоказании надлежащей медицинской помощи после ранения, а также о возможных фальсификации документов и неравномерном присвоении воинских званий.

Военный заявил, что дает показания в военной прокуратуре и передал материалы в соответствующие органы. В то же время он выразил опасение за свою жизнь.

Его заявления пока не получили официального подтверждения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий и командир подразделения Максим Жорин заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать реального перемирия, а мобилизация в Украине будет продолжаться.
По его словам, последние события свидетельствуют о том, что как в Украине, так и на международном уровне, в частности по Ирану, ситуация остается напряженной. Жорин также обратил внимание на рост доходов России от экспорта нефти, что, по его словам, позволяет стране-агрессору продолжать войну.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus
