Парад в Москве под угрозой: россияне бьют панику

В России растут опасения по поводу проведения традиционного майского парада в Москве и Санкт-Петербурге из-за угрозы возможных ударов.

Парад в Москве может быть сорван

Об этом пишут российские Z-блоггеры, ранее активно поддерживавшие войну.

По их словам, причиной беспокойства стали возможности украинских дальнобойных средств поражения, которые, как утверждается, способны добиваться Москвы за короткое время.

Они отмечают, что даже объявление воздушной тревоги во время мероприятия может иметь значительный медийный эффект и создать панику среди участников и зрителей.

В этой связи в российском информационном пространстве появляются предположения, что парад могут отменить или изменить формат его проведения.

Если это произойдет, это будет первый случай за десятилетие, когда одна из главных символических мер в России окажется под угрозой.

