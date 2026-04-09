Військовий зробив тривожну заяву: що нарощує рф із техніки

Російські війська значно наростили використання безпілотників, зокрема БпЛА типу "Молнія", які поступово стають універсальним інструментом на полі бою.

Рф нарощує використання дронів «Молнія»

Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".

За його словами, на окремих напрямках кількість дронів "Молнія" вже майже дорівнює кількості FPV-дронів на радіокеруванні.

Він зазначає, що ці безпілотники постійно модернізуються і використовуються не лише для ударів, а й для розвідки.

Крім того, "Молнія" може застосовуватися як елемент протиповітряної оборони, що свідчить про розширення функціоналу таких платформ.

Таким чином, противник поступово переходить до більш універсальних рішень у сфері безпілотних технологій, що ускладнює ситуацію на окремих ділянках фронту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії зростають побоювання щодо проведення традиційного травневого параду в Москві та Санкт-Петербурзі через загрозу можливих ударів.

Про це пишуть російські Z-блогери, які раніше активно підтримували війну. За їхніми словами, причиною занепокоєння стали можливості українських далекобійних засобів ураження, які, як стверджується, здатні досягати Москви за короткий час. Вони наголошують, що навіть оголошення повітряної тривоги під час заходу може мати значний медійний ефект і створити паніку серед учасників і глядачів. У зв’язку з цим у російському інформаційному просторі з’являються припущення, що парад можуть скасувати або змінити формат його проведення.

Якщо це станеться, це буде перший випадок за десятиліття, коли один із головних символічних заходів у Росії опиниться під загрозою.

