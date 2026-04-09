Российские войска значительно нарастили использование беспилотников, в частности БПЛА типа "Молния", постепенно становящихся универсальным инструментом на поле боя.

Россия наращивает использование дронов «Молния»

Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

По его словам, на отдельных направлениях количество дронов "Молния" уже почти равно количеству FPV-дронов на радиоуправлении.

Он отмечает, что эти беспилотники постоянно модернизируются и используются не только для ударов, но и разведки.

Кроме того, "Молния" может применяться как элемент противовоздушной обороны, что свидетельствует о расширении функционала таких платформ.

Таким образом, противник постепенно переходит к более универсальным решениям в сфере беспилотных технологий, что затрудняет ситуацию на отдельных участках фронта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России растут опасения относительно проведения традиционного майского парада в Москве и Санкт-Петербурге из-за угрозы возможных ударов.

Об этом пишут российские Z-блоггеры, ранее активно поддерживавшие войну. По их словам, причиной беспокойства стали возможности украинских дальнобойных средств поражения, которые, как утверждается, способны добиваться Москвы за короткое время. Они отмечают, что даже объявление воздушной тревоги во время мероприятия может иметь значительный медийный эффект и создать панику среди участников и зрителей. В этой связи в российском информационном пространстве появляются предположения, что парад могут отменить или изменить формат его проведения.

Если это произойдет, это будет первый случай за десятилетие, когда одна из главных символических мер в России окажется под угрозой.

