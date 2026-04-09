Парень по шутке записался в «иноагенты»: что ему сделали в России

Суд в России приговорил жителя Московской области Марата Никандрова к 8 месяцам условного срока по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

Парень в России по шутке записался в «интагенты»

Об этом сообщает Радио Свобода .

Помимо условного наказания суд также назначил ему испытательный срок продолжительностью один год.

Дело было открыто в феврале из-за того, что Никандров не подавал обязательную отчетность в российский Минюст. Ранее его уже не раз привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Известно, что мужчина признал свою вину.

При этом в 2023 году, когда ему было 19 лет, Никандров сам подал заявление с просьбой внести его в реестр "иностранных агентов". Свое решение он объяснил как шутку.

После возбуждения уголовного дела он заявил журналистам, что не ожидал столь серьезных последствий.

