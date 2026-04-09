Парень по шутке записался в «иноагенты»: что ему сделали в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Парень по шутке записался в «иноагенты»: что ему сделали в России

В России осудили парня, который сам попросил внести себя в список «иноагентов»

9 апреля 2026, 01:28
Ткачова Марія

Суд в России приговорил жителя Московской области Марата Никандрова к 8 месяцам условного срока по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

Об этом сообщает Радио Свобода .

Помимо условного наказания суд также назначил ему испытательный срок продолжительностью один год.

Дело было открыто в феврале из-за того, что Никандров не подавал обязательную отчетность в российский Минюст. Ранее его уже не раз привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Известно, что мужчина признал свою вину.

При этом в 2023 году, когда ему было 19 лет, Никандров сам подал заявление с просьбой внести его в реестр "иностранных агентов". Свое решение он объяснил как шутку.

После возбуждения уголовного дела он заявил журналистам, что не ожидал столь серьезных последствий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска значительно нарастили использование беспилотников, в частности БПЛА типа "Молния", которые постепенно становятся универсальным инструментом на поле боя.
Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом". По его словам, на отдельных направлениях количество дронов "Молния" уже почти равно количеству FPV-дронов на радиоуправлении. Он отмечает, что эти беспилотники постоянно модернизируются и используются не только для ударов, но и разведки. Кроме того, "Молния" может применяться как элемент противовоздушной обороны, что свидетельствует о расширении функционала таких платформ.
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в России растут опасения по поводу проведения традиционного майского парада в Москве и Санкт-Петербурге из-за угрозы возможных ударов.
Об этом пишут российские Z-блоггеры, ранее активно поддерживавшие войну. По их словам, причиной беспокойства стали возможности украинских дальнобойных средств поражения, которые, как утверждается, способны добиваться Москвы за короткое время.



Источник: https://t.me/radiosvoboda/96057
Новости

Все новости