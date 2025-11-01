Хитрий хід ЗСУ зупинив просування росіян на Харківщині: деталі

Удари ЗСУ по греблі Білгородського водосховища підвищили рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець. Це ускладнює їхнє форсування російськими військами. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що останнім часом схожа ситуація складається у Харківській та Сумській областях, де росіяни роблять спроби штурмів позицій української армії, але не просуваються вперед.

Так представник української бригади повідомив, що удари ЗСУ по греблі Білгородського водосховища підвищили рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець, що ускладнює форсування цих водойм російськими військами.

Також аналітики підтвердили, що українські війська нещодавно утримували позиції чи просувалися на Куп'янському напрямі.

Зазначається, що так званий російський "військор", пов'язаний із Північним угрупуванням військ, стверджував, що поранені військовослужбовці 1009-го мотострілецького полку, який діє в центрі Вовчанська, скаржилися на те, що російське військове командування продовжує віддавати накази "на виснаження", незважаючи на великі втрати.

