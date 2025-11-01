Хитрый ход ВСУ остановил продвижение россиян на Харьковщине: детали

Удары ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища повысили уровень воды в реках Волчья и Сиверский Донец. Это затрудняет их форсирование российскими войсками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что в последнее время похожая ситуация складывается в Харьковской и Сумской областях, где россияне предпринимают попытки штурмов позиций украинской армии, но не продвигаются вперед.

Так представитель украинской бригады сообщил, что удары ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища повысили уровень воды в реках Волчья и Сиверский Донец, что затрудняет форсирование этих водоемов российскими войсками.

Также аналитики подтвердили, что украинские войска недавно удерживали позиции или продвигались на Купянском направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. В то же время командование РФ гонит своих вояк в бой, не заботясь об их обеспечении. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что так называемый российский "военкор", связанный с Северной группировкой войск, утверждал, что раненые военнослужащие 1009-го мотострелкового полка, действующего в центре Волчанска, жаловались на то, что российское военное командование продолжает отдавать приказы "на истощение", несмотря на большие потери в полку.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска в Сумской области несут большие потери при форсировании водоемов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



