Российские оккупационные войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. В то же время командование РФ гонит своих вояк в бой, не заботясь об их обеспечении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что так называемый российский "военкор", связанный с Северной группировкой войск, утверждал, что раненые военнослужащие 1009-го мотострелкового полка, действующего в центре Волчанска, жаловались на то, что российское военное командование продолжает отдавать приказы "на истощение", несмотря на большие потери в полку.

Солдаты в этом подразделении до сих пор носят летнюю форму и имеют ограниченный паек и должны использовать собственные средства для оплаты снаряжения и принадлежностей. Командиры же рот требуют деньги у военнослужащих для приобретения беспилотников и средств связи.

Аналитики отметили, 22 октября российские войска продолжали атаки на севере Сумской области, но все для противника закончилось безуспешно. Так называемый российский "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, заявил, что родственники около 200 военнослужащих 186-го мотострелкового полка просят российское военное командование эвакуировать группу, включая тела военнослужащих, погибших в бою.

