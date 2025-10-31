logo

Война с Россией Голодные и в летней форме: на каком участке фронта россияне воюют «на истощение»
НОВОСТИ

Голодные и в летней форме: на каком участке фронта россияне воюют «на истощение»

В ISW отмечают, что российские солдаты под Харьковом воюют "на истощение"

31 октября 2025, 07:07 comments2111
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. В то же время командование РФ гонит своих вояк в бой, не заботясь об их обеспечении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Голодные и в летней форме: на каком участке фронта россияне воюют «на истощение»

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что так называемый российский "военкор", связанный с Северной группировкой войск, утверждал, что раненые военнослужащие 1009-го мотострелкового полка, действующего в центре Волчанска, жаловались на то, что российское военное командование продолжает отдавать приказы "на истощение", несмотря на большие потери в полку.

Солдаты в этом подразделении до сих пор носят летнюю форму и имеют ограниченный паек и должны использовать собственные средства для оплаты снаряжения и принадлежностей. Командиры же рот требуют деньги у военнослужащих для приобретения беспилотников и средств связи.

Голодные и в летней форме: на каком участке фронта россияне воюют «на истощение» - фото 2




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-28-2025/
