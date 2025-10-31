logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Голодні та в літній формі: на якій ділянці фронту росіяни воюють «на виснаження»
commentss НОВИНИ Всі новини

Голодні та в літній формі: на якій ділянці фронту росіяни воюють «на виснаження»

В ISW зазначають, що російські солдати під Харковом воюють "на виснаження"

31 жовтня 2025, 07:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. У той же час командування РФ жене своїх вояків у бій, не дбаючи про їх забезпечення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Голодні та в літній формі: на якій ділянці фронту росіяни воюють «на виснаження»

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що так званий російський "військор", пов'язаний із Північним угрупуванням військ, стверджував, що поранені військовослужбовці 1009-го мотострілецького полку, що діє в центрі Вовчанська, скаржилися на те, що російське військове командування продовжує віддавати накази "на виснаження", незважаючи на великі втрати.

Солдати в цьому підрозділі досі носять літню форму і мають обмежену пайку і повинні використовувати власні кошти для оплати спорядження та приладдя. Командири ж рота вимагають гроші у військовослужбовців для придбання безпілотників і засобів зв'язку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська на Сумщині зазнають великих втрат при форсуванні водойм. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що 22 жовтня російські війська продовжували атаки на півночі Сумської області, але все для противника закінчилося безуспішно. Так званий російський "військор", пов'язаний із російським Північним угрупуванням військ, заявив, що родичі близько 200 військовослужбовців 186-го мотострілецького полку просять російське військове командування евакуювати групу, включаючи тіла військовослужбовців, які загинули в бою.

Також видання "Коментарі" повідомляло – частина експертів вважає, що той шквал повітряних атак, які влаштовує в ці дні Путін – це ще не межа і Росія посилюватиме ескалацію. Чому так – розбиралося видання "Коментарі".

Голодні та в літній формі: на якій ділянці фронту росіяни воюють «на виснаження» - фото 2




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-28-2025/
