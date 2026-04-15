Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Гірше вже не може бути": Зеленський зробив тривожну заяву щодо війни
"Гірше вже не може бути": Зеленський зробив тривожну заяву щодо війни

Зеленський заявив про критичну нестачу ракет до систем Patriot. Причиною цього стала війна на Близькому Сході та перерозподіл допомоги.

15 квітня 2026, 11:40
Автор:
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив про гостру нестачу ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, які є ключовими для захисту від російських балістичних ударів. За його словами, ситуація досягла критичної межі.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю ZDF розповів, що війна в Ірані має вплив на Україну, зокрема щодо поставок засобів протиповітряної оборони. Йдеться про ракети PAC-3 для Patriot, які здатні перехоплювати балістичні цілі.

"Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї. У нас зараз саме такий дефіцит, що гірше вже не може бути", — сказав Зеленський.

Також президент відреагував на заяви Трампа щодо блокування Ормузької протоки. За словами Зеленського, Україна має подібний практичний досвід яким може поділитися з США.

"Ормузька протока заблокована, і ми хочемо її розблокувати. У нас вже є досвід щодо блокування Чорного моря. Америка ще не зверталася до нас",  — додав президент.

Раніше Зеленський заявляв, що у перші тижні війни на Близькому Сході союзники використали понад 800 ракет Patriot. Це більше, ніж Україна отримала за весь час повномасштабної війни проти РФ.

Як повідомляло видання The Washington Post, через цю ситуацію США можуть переглянути пріоритети постачання озброєнь і частково перенаправити ресурси на Близький Схід. Це створює додаткові ризики для української оборони. Як наслідок, Зеленський розповідав, що Україна шукає альтернативні джерела постачання ракет і веде переговори з міжнародними партнерами.

Джерело: https://www.zdfheute.de/politik/ausland/selenskyj-illner-ukraine-krieg-russland-100.html
