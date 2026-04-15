Главная Новости Общество Война с Россией "Хуже уже не может быть": Зеленский сделал тревожное заявление по поводу войны
"Хуже уже не может быть": Зеленский сделал тревожное заявление по поводу войны

Зеленский заявил о критической нехватке ракет к системам Patriot. Причиной тому стала война на Ближнем Востоке и перераспределение помощи.

15 апреля 2026, 11:40
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об острой нехватке ракет к системам противовоздушной обороны Patriot, которые являются ключевыми для защиты от российских баллистических ударов. По его словам, ситуация достигла критического предела.

"Хуже уже не может быть": Зеленский сделал тревожное заявление по поводу войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью ZDF рассказал, что война в Иране оказывает влияние на Украину, в частности, по поставкам средств противовоздушной обороны. Речь идет о ракетах PAC-3 для Patriot, способных перехватывать баллистические цели.

"Если война будет продолжаться дольше, для Украины будет меньше оружия. У нас сейчас именно такой дефицит, что хуже не может быть", — сказал Зеленский.

Также президент отреагировал на заявления Трампа о блокировании Ормузского пролива. По словам Зеленского, Украина имеет подобный практический опыт, которым может поделиться с США.

"Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать. У нас уже есть опыт по блокированию Черного моря. Америка еще не обращалась к нам", — добавил президент.

Зеленский заявлял, что в первые недели войны на Ближнем Востоке союзники использовали более 800 ракет Patriot. Это больше, чем Украина получила за все время полномасштабной войны против РФ.

Как сообщало издание The Washington Post, из-за этой ситуации США могут пересмотреть приоритеты поставок вооружений и частично перенаправить ресурсы на Ближний Восток. Это создает дополнительные опасности для украинской обороны. В результате Зеленский рассказывал, что Украина ищет альтернативные источники поставок ракет и ведет переговоры с международными партнерами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал важное условие для конца войны.

Также "Комментарии" писали, что Украина недавно получила новую партию ракет Patriot.



Источник: https://www.zdfheute.de/politik/ausland/selenskyj-illner-ukraine-krieg-russland-100.html
