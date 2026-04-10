Союзники нарешті відгукнулися на кричуще прохання України: озвучено обнадійливий прогноз

Україна нещодавно отримала нову партію ракет-перехоплювачів PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot, про що повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, постачання відбулося кілька днів тому.

Фото: з відкритих джерел

"Наші партнери передають ракети для систем Петріот. Зокрема, цього тижня надійшла нова партія", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що українська влада продовжує активну роботу з міжнародними партнерами для поповнення запасів засобами протиповітряної оборони.

Ракети PAC-3, що використовуються в комплексах Patriot, є одними з найбільш ефективних інструментів для перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет, що є важливими для забезпечення національної безпеки України в умовах російської агресії.

У березні Україна отримала ще одну партію цих ракет від Німеччини за результатами засідання у форматі "Рамштайн". Водночас Зеленський неодноразово наголошував на необхідності створення в Європі виробництва ракет для Patriot, щоб забезпечити стабільні поставки для України. Хоча обіцянки щодо ліцензійного виробництва були, США не пішли на цей крок.

Станом на початок березня, за час повномасштабної війни з Росією, Україна отримала лише близько 600 ракет PAC-3 для своїх систем Patriot, що свідчить про обмежену кількість цих важливих засобів протиповітряної оборони.

