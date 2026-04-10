Союзники наконец откликнулись на вопиющую просьбу Украины: озвучен обнадеживающий прогноз

Недавно Украина получила новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, о чем сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, поставки прошли несколько дней назад.

"Наши партнеры передают ракеты для систем Петриот. В частности, на этой неделе пришла новая партия", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские власти продолжают активную работу с международными партнерами для пополнения запасов средствами противовоздушной обороны.

Ракеты PAC-3, используемые в комплексах Patriot, являются одними из наиболее эффективных инструментов для перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет, которые важны для обеспечения национальной безопасности Украины в условиях российской агрессии.

В марте Украина получила еще одну партию этих ракет от Германии по результатам заседания в формате Рамштайн. В то же время Зеленский неоднократно отмечал необходимость создания в Европе производства ракет для Patriot, чтобы обеспечить стабильные поставки для Украины. Хотя обещания по лицензионному производству были, США не пошли на этот шаг.

По состоянию на начало марта, за время полномасштабной войны с Россией Украина получила лишь около 600 ракет PAC-3 для своих систем Patriot, что свидетельствует об ограниченном количестве этих важных средств противовоздушной обороны.

