logo

BTC/USD

71494

ETH/USD

2179.34

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Союзники наконец откликнулись на вопиющую просьбу Украины: озвучен обнадеживающий прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Союзники наконец откликнулись на вопиющую просьбу Украины: озвучен обнадеживающий прогноз

Сотрудничество с международными партнерами для обеспечения Украины средствами ПВО продолжается

10 апреля 2026, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Недавно Украина получила новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, о чем сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, поставки прошли несколько дней назад.

Союзники наконец откликнулись на вопиющую просьбу Украины: озвучен обнадеживающий прогноз

Фото: из открытых источников

"Наши партнеры передают ракеты для систем Петриот. В частности, на этой неделе пришла новая партия", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские власти продолжают активную работу с международными партнерами для пополнения запасов средствами противовоздушной обороны.

Ракеты PAC-3, используемые в комплексах Patriot, являются одними из наиболее эффективных инструментов для перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет, которые важны для обеспечения национальной безопасности Украины в условиях российской агрессии.

В марте Украина получила еще одну партию этих ракет от Германии по результатам заседания в формате Рамштайн. В то же время Зеленский неоднократно отмечал необходимость создания в Европе производства ракет для Patriot, чтобы обеспечить стабильные поставки для Украины. Хотя обещания по лицензионному производству были, США не пошли на этот шаг.

По состоянию на начало марта, за время полномасштабной войны с Россией Украина получила лишь около 600 ракет PAC-3 для своих систем Patriot, что свидетельствует об ограниченном количестве этих важных средств противовоздушной обороны.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 10 апреля российская армия совершила масштабную атаку на Одессу и Одесскую область, используя большое количество ударных дронов. В результате пострадали несколько населенных пунктов, среди которых Вилково, которое также называют "Украинской Венецией". По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, атака продолжалась несколько часов и нанесла серьезные повреждения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости