РФ всю ніч жорстко била по "Українській Венеції": розкрито шокуючі масштаби руйнувань

У ніч на 10 квітня російська армія здійснила масштабну атаку на Одесу та Одеську область, використовуючи велику кількість ударних дронів. У результаті постраждали кілька населених пунктів, серед яких Вилкове, яке також називають "Українською Венецією". За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, атака тривала кілька годин і спричинила серйозні пошкодження.

"Одещина знову стала мішенню для масованого нападу ворожих БПЛА. Ці удари спричинили пошкодження енергетичної та портової інфраструктури. Внаслідок цього виникли перебої з електропостачанням, а також було пошкоджено резервуари та інше обладнання в порту", — повідомив Кіпер.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли після атаки, були локалізовані, і всі екстрені служби працюють на місці події. Фіксація наслідків та їх ліквідація триває.

Сергій Лисак, голова Одеської МВА, зазначив, що атака тривала майже всю ніч, але завдяки злагодженій роботі Сил оборони вдалося захистити житлові райони від серйозних руйнувань. Проте інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Ізмаїльська районна адміністрація також повідомила про наслідки повітряного нападу на цей район. Найбільше постраждала Вилківська громада, де було атаковано енергетичну інфраструктуру. На цю мить громада залишилася без електропостачання, але енергетики вже працюють над його відновленням. Уся критична інфраструктура наразі працює від генераторів.

За інформацією ДСНС, атакою була спричинена велика пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Для ліквідації наслідків були залучені 20 одиниць техніки та понад 80 рятувальників. Зусилля з ліквідації тривають.

